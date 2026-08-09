Sami Yusuf geliyor: İstanbul ve Ankara konserleri ne zaman? Tarihler belli oldu
Dünyaca ünlü besteci, söz yazarı ve yorumcu Sami Yusuf, eylül ayında Türkiye'deki hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Sami Yusuf Ankara konseri 23-24 Eylül'de ATO Congresium'da, Sami Yusuf İstanbul konseri ise 27-28 Eylül'de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek. Sanatçı, yalnızca Türkiye konserleri için hazırladığı "Kökler" temasıyla sahneye çıkacak.
Besteci, söz yazarı ve yorumcu Sami Yusuf, İstanbul ve Ankara'da sevenleriyle bir araya gelecek. Yusuf, Türkiye konserlerine özel 'Kökler' temasıyla sahneye çıkacak.
Sami Yusuf Türkiye konseri ne zaman, nerede?
Sami Yusuf, 23-24 Eylül'de Ankara ATO Congresium'da, 27-28 Eylül'de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda sahne alacak.
Geçen yıl 'İki Deniz Arasında' temasıyla uzun bir aranın ardından Türkiye'deki dinleyicileriyle buluşan sanatçı, bu kez yalnızca Türkiye konserleri için hazırlanan ‘Kökler’ temasıyla sahneye çıkacak
Sanatçı, dünya genelinde geniş kitlelere ulaşan 'Hasbi Rabbi' eserini yeni müzikal dokunuşlarla yeniden ele alarak seslendirecek.
Biletler internet üzerinden, çeşitli etkinlik platformları aracılığıyla satışa sunulacak.
Konserlere; Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Asya'ya dünyanın birçok farklı ülkesinden sanatseverlerin de katılımı bekleniyor.
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