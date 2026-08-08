Bosna Hersek'ten yola çıkan 'Filistin Konvoyu' Diyarbakır'a ulaştı
15:06, 08/08/2026, Cumartesi
AA
Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Şanlıurfa'ya da uğramıştı.
Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Diyarbakır'a ulaştı.
Şanlıurfa'daki programlarını dün tamamlayan konvoy, Diyarbakır'a geldi.
Konvoy, Diyarbakırlı vatandaşlar ve STK'ler tarafından kent girişinde Türk ve Filistin bayraklarıyla karşılandı.
Burada toplanan kalabalık, "Gazze'ye selam, direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Sessiz kalma, zulme ortak olma" sloganları attı.
Daha sonra konvoy, akşam düzenlenecek miting için merkez Sur ilçesine hareket etti.
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Başlıklar :Diyarbakırfilistin konvoyukonvoy
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