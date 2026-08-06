Bosna-Hersek'ten yola çıkan "Filistin Konvoyu" Adana'dan ayrıldı

Eski bağımlılar camileri temizleyerek hayata yeniden tutunuyor

Yıllarca madde bağımlılığıyla mücadele eden iki kişi, tedavi sürecinin ardından gönüllü olarak cami temizliği yaparak hem topluma katkı sunuyor hem de bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturuyor. Bağımlılıkla Yaşam Derneği'nde (BAYDER) rehabilitasyon gören Müslüm Yaşar ve Yasin Doğan, tedavi sürecinde hayatlarını yeniden inşa ettiklerini belirterek, gönüllü olarak camilerin halılarını yıkayıp ortak kullanım alanlarını temizlediklerini anlattı. Yaklaşık 15 yıl madde bağımlılığıyla mücadele eden Müslüm Yaşar, rehabilitasyon sürecinde maneviyatla yeniden tanıştığını ve ailesiyle bağlarını güçlendirdiğini söyledi. Yaşar, geçmişte farklı amaçlarla girdiği camilere bugün ibadet etmek ve hizmet etmek için gittiğini ifade etti. Yaklaşık beş yıl bağımlılıkla mücadele eden Yasin Doğan ise tedavi sürecinin ardından ailesiyle ilişkilerinin düzeldiğini belirterek, camilerde yürüttükleri gönüllü çalışmaların kendisine huzur verdiğini söyledi. Doğan, bağımlılığın tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, gençlere sorunlar büyümeden profesyonel destek almaları çağrısında bulundu. BAYDER bünyesinde yürütülen gönüllü temizlik çalışmalarıyla eski bağımlılar, hem topluma katkı sağlıyor hem de bağımlılıktan kurtulmanın mümkün olduğuna dair umut vermeyi amaçlıyor.