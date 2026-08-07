Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı festivalde yarıştı: 80 demet arasından en iyi sarımsak seçildi
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’ndeAvrupa Birliği’nden coğrafi işaretli Taşköprü sarımsakları güzellik ve aromalarıyla yarıştı.
Taşköprü Belediyesi’nde düzenlenen 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali dördüncü gününde devam ediyor. Festival çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmalar ise renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde, dünyaca ünlü Avrupa Birliği tarafından tescillenen Taşköprü sarımsağı yarışması düzenlendi.
Yarışmada jüri üyeleri 80 sarımsak demetini, güzellikleri, renkleri ve aramaları ve diş sayısına göre derecelendirdi. Jüri üyelerinin zorlu değerlendirmesinin ardından ilk üçe giren en iyi sarımsaklar belirlendi. Festivalde en güzel buzağı ve kuzular da yarışmayla belirlendi.
Dereceye girenlere ödüller verildi
Sarımsak yarışmasında İsmail Demirtaş birinci, Mehmet Acar ikinci, Hüseyin Altan üçüncü oldu. Buzağı yarışmasında ise yetiştiriciler arasından Osman Semerci birinci, Ahmet Baki Kısa ikinci Şahin Metin üçüncü olurken, kuzu yarışmasında birinciliği yetiştirici Sefa Ergün, ikinciliği Taner Özdemir, üçüncülüğü ise Salim Uçar aldı. Dereceye giren sarımsak, buzağı ve kuzu yetiştiricilerine Kaymakamı Abdullah Demirdağ ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan tarafından ödülleri takdim edildi.
Öte yandan, yarışma sırasında farklı ülkelerden gelen dans ekipleri yöresel oyunlarını sahneledi.
"Festivale renk katan yarışmalar oldu"
Yarışmanın ardından konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Bugün 36. Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nin dördüncü gününü tamamlamak üzereyiz. Gece saat 23.59’da dördüncü günü tamamlıyoruz. Bugün etkinliklerimiz içerisinde yarışmalarımız vardı. En kaliteli ilk üç Taşköprü sarımsağı, en iyi üç buzağı yarışması ve en iyi üç kuzu yarışmasını düzenledik. Bunlar da renk katan yarışmalar oldu. Bizim ilçemiz sarımsak üretimi kadar hayvancılıkta da önemli bir ilçe. Festival içerisinde de bunu hatırlamış olduk. Bizim amacımız bütün alanlarımızı bir araya getirebilmek, kaynaştırabilmek. Onun da adımlarını yavaş yavaş atıyoruz. Dolu dolu geçen programlarımız Pazar günü akşam saatlerine kadar coşkuyla, sevinçle devam edecek" dedi.
"Yarışmada birinci olduk, yorgunluğumuz çıktı"
Sarımsak yarışmasında birinci olan Akdoğan köyü muhtarı İsmail Demirtaş, mutlu olduğunu dile getirerek, "Sarımsağı kışın zorlu şartlarda tek tek tarlaya dikiyoruz. Çapasını yapıyoruz, suluyoruz ve sonucunda da Temmuz ayında da topluyoruz. Yarışmada birinci olduk, yorgunluğumuz çıktı. Ailem inanmıyordu ama birinci olduk. Bundan dolayı mutluyum. Gelecek sene de katılmayı düşünüyoruz. Geçen sene birinci olamadık, bu sene oldu. Bundan sonra da tekrarlarını bekliyoruz" diye konuştu.
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