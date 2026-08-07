Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı festivalde yarıştı: 80 demet arasından en iyi sarımsak seçildi

"Festivale renk katan yarışmalar oldu"





Yarışmanın ardından konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Bugün 36. Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nin dördüncü gününü tamamlamak üzereyiz. Gece saat 23.59’da dördüncü günü tamamlıyoruz. Bugün etkinliklerimiz içerisinde yarışmalarımız vardı. En kaliteli ilk üç Taşköprü sarımsağı, en iyi üç buzağı yarışması ve en iyi üç kuzu yarışmasını düzenledik. Bunlar da renk katan yarışmalar oldu. Bizim ilçemiz sarımsak üretimi kadar hayvancılıkta da önemli bir ilçe. Festival içerisinde de bunu hatırlamış olduk. Bizim amacımız bütün alanlarımızı bir araya getirebilmek, kaynaştırabilmek. Onun da adımlarını yavaş yavaş atıyoruz. Dolu dolu geçen programlarımız Pazar günü akşam saatlerine kadar coşkuyla, sevinçle devam edecek" dedi.