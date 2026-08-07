17:37, 07/08/2026, Cuma
Güzeldere Vadisi baharın renkleriyle büyüledi: Fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu
Bitlis’in Tatvan ve Hizan ilçeleri arasında yer alan Güzeldere Vadisi, havaların ısınmasıyla birlikte baharın tüm tonlarına bürünerek doğaseverlere görsel bir şölen sundu. Bölgede mevsimsel sıcaklıkların artmasıyla birlikte açan çiçekler, vadide yeşilin farklı tonlarıyla birleşerek etkileyici bir görüntü oluşturdu. Kıvrılarak uzanan menderesler ise doğal manzaraya estetik bir derinlik kattı.
FOTOĞRAF TUTKUNLARININ GÖZDESİ OLDU
Güzeldere Vadisi, özellikle bahar aylarında sunduğu doğal güzelliklerle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Vadideki eşsiz manzara dronla havadan görüntülenerek kayıt altına alındı.
Başlıklar :Güzeldere VadisiManzaraBitlisTatvan
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