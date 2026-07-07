NATO Zirvesi'nde çift başlılık: Çekya'yı iki isim temsil etti
23:45, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
Çekya'yı temsil eden iki isim, birbirlerine en uzak konumlarda aile fotoğrafına katıldı.
Çekya Başbakanı Andrej Babis, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nde ülkeyi kendisi, Savunma Bakanı Jaromir Zuna ve Dışişleri Bakanı Petr Macinka’nın temsil edeceğini, Cumhurbaşkanı Petr Pavel’in ise heyette yer almayacağını açıklamıştı. Pavel, Başbakan'ın kararı sonrası dava açıp kendisini heyete soktu. Aile fotoğrafında, iki ismin birbirine tam zıt konumda yer alması dikkat çekti.
Çekya Başbakanı Andrej Babis, Türkiye'de icra edilen NATO Zirvesi'nden kısa bir süre önce Ankara'ya gidecek heyete, Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in dahil edilmeyeceğini bildirmişti.
Pavel, durumu ülkesinin yargısına taşımış; kendisinin de heyette yer almasını sağlayacak kararın alınmasını sağlamıştı.
Dünya
Çekya'da Ankara krizi: NATO Zirvesi'ne kimin katılacağı ülkede tartışmalara neden oldu
Bugün NATO Zirvesi aile fotoğrafında dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.
Çekya'yı iki isim temsil etti
Diğer ülkelerden farklı olarak Çekya’yı bu iki isim temsil etti.
Otoritelere göre; Babis, Rusya yanlısı tutumuyla biliniyor.
Cumhurbaşkanı Pavel ise NATO çizgisinde yer alıyor.
Ekonomi
Ambargo uygulayanlar hayran kaldı: TUSAŞ hangarında tarihi gövde gösterisi
Gündem
Trump'ın Külliye içi görüntüleri ortaya çıktı: Ankara Garnizon Komutanı'nı görünce esas duruşa geçti
Gündem
İtalya Başbakanı Meloni Külliye'deki NATO resepsiyonuna geç kaldı: Bakın kim karşıladı
Gündem
Erdoğan ve Trump arasındaki temas ABD gündeminde: Fox News spikerleri şaşkınlıkla aktardı
Başlıklar :ÇekyaNATOTürkiyeAndrej BabisPetr Pavel
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.