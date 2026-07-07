ABD Başkanı Trump Ankara'da konaklayacağı otele giriş yaptı
ABD Başkanı Donald Trump'ın 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında konakladığı Çankaya'da bulunan Marriott Otel'e ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti giriş yaptı. Otelin dış cephesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisinin yer aldığı fotoğraf yansıtıldı.
Resmi programlar dahilinde NATO liderleri ve eşlerinin onuruna verilen akşam yemeğine katılan ABD Başkanı Trump, buradaki temaslarının ardından konaklayacağı otele geçiş yaptı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı otelin dış cephesine Türk, ABD ve NATO bayraklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın birlikte yer aldığı bir fotoğraf yansıtıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın zirvenin ana oturumlarının yapılacağı Çarşamba günü resmi karşılama törenine, aile fotoğrafı çekimine ve Devlet ve Hükümet Başkanları Çalışma Oturumu’na katılması beklenmekte.
Mülkiyeti Özdoğan Grup iştiraklerinden Özkar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde bulunan ve aynı şirket tarafından inşa edilen JW Marriott Hotel Ankara, 1927 yılında J. Willard ve Alice Marriott tarafından kurulan Amerika merkezli Marriott International zincirinin bir parçası olarak hizmet vermektedir.
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