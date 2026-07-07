ABD Başkanı Trump Ankara'da konaklayacağı otele giriş yaptı

Mülkiyeti Özdoğan Grup iştiraklerinden Özkar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde bulunan ve aynı şirket tarafından inşa edilen JW Marriott Hotel Ankara, 1927 yılında J. Willard ve Alice Marriott tarafından kurulan Amerika merkezli Marriott International zincirinin bir parçası olarak hizmet vermektedir.