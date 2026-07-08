Karabük'te polisten kaçan alkollü sürücüye rekor ceza

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsüne 492 bin 719 lira para cezası uygulandı.

Y.Ç. kullandığı 06 EJL 836 plakalı otomobille Bahçelievler Mahallesi 107. Sokak'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan Y.Ç'nin, sürücü belgesinin geçici iptal olduğu tespit edildi.





492 bin 719 lira para cezası

Sürücünün yapılan alkol kontrolünde de 0,55 promil alkollü olduğu ve otomobilin muayenesinin olmadığı belirlendi.

​​​​​​​Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince sürücüye 492 bin 719 lira para cezası uygulandı, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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