Karabük'te polisten kaçan alkollü sürücüye rekor ceza
00:04, 08/07/2026, Çarşamba
AA
Polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 492 bin 719 lira ceza kesildi
Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, ekiplerin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemelerde ehliyetinin geçici olarak iptal edildiği, alkollü olduğu ve aracının muayenesinin bulunmadığı tespit edilen sürücüye 492 bin 719 lira idari para cezası uygulanırken, otomobili de 60 gün süreyle trafikten menedildi.
Karabük'te polisin
ihtarına uymayan otomobil sürücüsüne 492 bin 719 lira para cezası uygulandı.
"dur"
Y.Ç. kullandığı 06 EJL 836 plakalı otomobille Bahçelievler Mahallesi 107. Sokak'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan Y.Ç'nin, sürücü belgesinin geçici iptal olduğu tespit edildi.
492 bin 719 lira para cezası
Sürücünün yapılan alkol kontrolünde de 0,55 promil alkollü olduğu ve otomobilin muayenesinin olmadığı belirlendi.
Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince sürücüye 492 bin 719 lira para cezası uygulandı, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi.
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