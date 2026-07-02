İşçi servisiyle çarpışan otomobil bahçeye uçtu: Üç kişi yaralandı

Servis minibüsünde bulunan 10 fabrika işçisi kazayı yara almadan atlatırken, diğer aracın sürücüsünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bahçeye devrilen otomobilde bulunan sürücü S.Ç. ile yolcular E.S. ve B.B. yaralandı.