“Komedyen” kılıfı altında kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’le alenen dalga geçen sözde komedyen Deniz Göktaş’a tepkiler çığ gibi büyümüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından komedyen Deniz Göktaş hakkında "Dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışından dönen Göktaş, havalimanında gözaltına alındı.
Sözde komedyen Deniz Göktaş, "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim ve vahiy süreciyle alenen dalga geçti. Deniz Göktaş’ın sarf ettiği hadsiz sözleri sosyal medyada infiale neden oldu. Yapılanın mizah ambalajı altında bir kutsala saygısızlık ve hakaret olduğunu dile getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyen Deniz Göktaş hakkında "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatmıştı.
Deniz Göktaş gözaltına mı alındı?
"Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alındı.
Göktaş'ın Youtube'da yayınlanan "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinde hem siyasi hem de kutsal değerlerin mizah malzemesi yapması sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
Konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapmıştı. Açıklamada, “Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.” denilmişti.
HÜDA PAR bu konuda Meclise bir kanun teklifi de verdi. Kanun teklifinin genel gerekçesinde, din ve vicdan özgürlüğünün Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığı hatırlatıldı. Dini değerlere yönelik gerçekleştirilen sistemli hakaret ve saldırıların sadece bireysel hak ihlali olarak görülemeyeceği, bu hain adımların doğrudan toplumsal barışı ve bir arada yaşama iradesini hedef aldığı vurgusu yapıldı. Özellikle sosyal medya ve seküler azınlığın sokağa taşan nefret söylemleri karşısında, toplumsal dokunun korunmasının kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldiği belirtildi. Kanun teklifinin gerekçesinde, dini değerlere hakaret suçları için yürürlükte olan mevcut cezaların komik düzeyde kaldığı ve suçluları cesaretlendirdiği belirtildi.