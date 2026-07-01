1 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Kim kimle oynuyor? İşte TRT 1 yayın bilgileri

1 Temmuz 2026 maç programı, “Bugün hangi maçlar var, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt veriyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Meksika-Ekvador, İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Belçika-Senegal karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından yayımlanırken; maç saatleri, gece yarısı programı ve güncel TRT 1 frekans bilgileri haberimizde yer alıyor.

1 /6 1 Temmuz 2026 maç programında, FIFA Dünya Kupası son 32 turunda üç karşılaşma yer alıyor. İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Belçika-Senegal maçları bu akşam, ABD-Bosna-Hersek karşılaşması ise gece yarısından sonra TRT 1’den yayımlanacak.

2 /6 1 Temmuz 2026 maç programı

1 Temmuz 2026 maç programı, bugün hangi karşılaşmaların oynanacağını ve maçların saat kaçta başlayacağını araştıran futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından başlayan son 32 turu, 1 Temmuz Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor.

Günün programında Meksika-Ekvador, İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Belçika-Senegal karşılaşmaları bulunuyor. Maçların TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanması planlanıyor.

3 /6 Bugün hangi maçlar var?

1 Temmuz 2026 Çarşamba gününün maç programı şöyle:

04.00: Meksika-Ekvador – TRT 1 19.00: İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti – TRT 1 23.00: Belçika-Senegal – TRT 1

4 /6 2 Temmuz gece yarısı maç programı

1 Temmuz’u 2 Temmuz’a bağlayan gece oynanacak karşılaşma şöyle:

03.00: ABD-Bosna-Hersek – TRT 1

5 /6 TRT 1 ve TRT Spor frekans bilgileri

TRT yayınlarını uydu üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar için paylaşılan frekans bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A Frekans: 11794 Polarizasyon: V – Dikey Sembol oranı: 30000 FEC: 3/4