1 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Kim kimle oynuyor? İşte TRT 1 yayın bilgileri

1 Temmuz 2026 maç programı, “Bugün hangi maçlar var, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt veriyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Meksika-Ekvador, İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Belçika-Senegal karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından yayımlanırken; maç saatleri, gece yarısı programı ve güncel TRT 1 frekans bilgileri haberimizde yer alıyor.
1 Temmuz 2026 maç programında, FIFA Dünya Kupası son 32 turunda üç karşılaşma yer alıyor. İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Belçika-Senegal maçları bu akşam, ABD-Bosna-Hersek karşılaşması ise gece yarısından sonra TRT 1’den yayımlanacak.
1 Temmuz 2026 maç programı
1 Temmuz 2026 maç programı, bugün hangi karşılaşmaların oynanacağını ve maçların saat kaçta başlayacağını araştıran futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından başlayan son 32 turu, 1 Temmuz Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor.
Günün programında Meksika-Ekvador, İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Belçika-Senegal karşılaşmaları bulunuyor. Maçların TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanması planlanıyor.
Bugün hangi maçlar var?
1 Temmuz 2026 Çarşamba gününün maç programı şöyle:
04.00: Meksika-Ekvador – TRT 1
19.00: İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti – TRT 1
23.00: Belçika-Senegal – TRT 1
2 Temmuz gece yarısı maç programı
1 Temmuz’u 2 Temmuz’a bağlayan gece oynanacak karşılaşma şöyle:
03.00: ABD-Bosna-Hersek – TRT 1
TRT 1 ve TRT Spor frekans bilgileri
TRT yayınlarını uydu üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar için paylaşılan frekans bilgileri şöyle:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V – Dikey
Sembol oranı: 30000
FEC: 3/4
TRT 1 sinyal yok sorunu nasıl çözülür?
TRT 1 yayınında sinyal sorunu yaşayan kullanıcılar, televizyon veya uydu alıcısındaki kanal ayarlarını kontrol edebilir.
Manuel kanal araması için şu adımlar izlenebilir:
- Televizyonun veya uydu alıcısının Ayarlar ya da Kurulum menüsünü açın.
- Tek kanal arama, Manuel arama veya Transponder ekle seçeneğine girin.
- Uydu bölümünden Türksat 42° Doğu seçeneğini işaretleyin.
- Şebeke arama özelliğini açık konuma getirin.
- Frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC bilgilerini ilgili alanlara girin.
- Bilgileri kaydederek kanal aramasını başlatın.
- Arama tamamlandıktan sonra yeni eklenen kanalları kanal listesinin sonunda kontrol edin.
Kanal ayarlarının tamamlanmasının ardından TRT 1 HD yayını üzerinden 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları takip edilebilir.