Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
1 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Kim kimle oynuyor? İşte TRT 1 yayın bilgileri

1 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Kim kimle oynuyor? İşte TRT 1 yayın bilgileri

18:591/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

1 Temmuz 2026 maç programı, “Bugün hangi maçlar var, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt veriyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Meksika-Ekvador, İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Belçika-Senegal karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından yayımlanırken; maç saatleri, gece yarısı programı ve güncel TRT 1 frekans bilgileri haberimizde yer alıyor.

1 Temmuz 2026 maç programında, FIFA Dünya Kupası son 32 turunda üç karşılaşma yer alıyor. İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Belçika-Senegal maçları bu akşam, ABD-Bosna-Hersek karşılaşması ise gece yarısından sonra TRT 1’den yayımlanacak.

1 Temmuz 2026 maç programı


1 Temmuz 2026 maç programı, bugün hangi karşılaşmaların oynanacağını ve maçların saat kaçta başlayacağını araştıran futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından başlayan son 32 turu, 1 Temmuz Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor.


Günün programında Meksika-Ekvador, İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Belçika-Senegal karşılaşmaları bulunuyor. Maçların TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanması planlanıyor.

Bugün hangi maçlar var?


1 Temmuz 2026 Çarşamba gününün maç programı şöyle:


04.00: Meksika-Ekvador – TRT 1

19.00: İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti – TRT 1

23.00: Belçika-Senegal – TRT 1

2 Temmuz gece yarısı maç programı


1 Temmuz’u 2 Temmuz’a bağlayan gece oynanacak karşılaşma şöyle:


03.00: ABD-Bosna-Hersek – TRT 1

TRT 1 ve TRT Spor frekans bilgileri


TRT yayınlarını uydu üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar için paylaşılan frekans bilgileri şöyle:


Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V – Dikey

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 sinyal yok sorunu nasıl çözülür?


TRT 1 yayınında sinyal sorunu yaşayan kullanıcılar, televizyon veya uydu alıcısındaki kanal ayarlarını kontrol edebilir.


Manuel kanal araması için şu adımlar izlenebilir:


  • Televizyonun veya uydu alıcısının Ayarlar ya da Kurulum menüsünü açın.
  • Tek kanal arama, Manuel arama veya Transponder ekle seçeneğine girin.
  • Uydu bölümünden Türksat 42° Doğu seçeneğini işaretleyin.
  • Şebeke arama özelliğini açık konuma getirin.
  • Frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC bilgilerini ilgili alanlara girin.
  • Bilgileri kaydederek kanal aramasını başlatın.
  • Arama tamamlandıktan sonra yeni eklenen kanalları kanal listesinin sonunda kontrol edin.


Kanal ayarlarının tamamlanmasının ardından TRT 1 HD yayını üzerinden 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları takip edilebilir.

#2026 fifa dünya kupası
#maç programı
#futbol
#Bugün hangi maçlar var
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI TEMMUZ 2026: 30 bin TL’ye varan kampanyalar açıklandı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar