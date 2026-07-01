KPSS LİSANS BAŞVURU KILAVUZU 2026: KPSS lisans sınavına kimler başvurabilir, şartlar neler? ÖSYM tek tek açıkladı

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans başvuruları 1 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Adaylar, başvurularını 13 Temmuz’a kadar ÖSYM üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, KPSS Lisans sınavına kimler başvurabilir? Mezun olmayan üniversite öğrencileri KPSS’ye girebilir mi? İşte 2026 KPSS Lisans başvuru şartları, sınav tarihleri ve oturumlara ilişkin ayrıntılar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS Lisans başvuru sürecini başlattı. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılmak isteyen adaylar, başvurularını 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.
2026 KPSS Lisans başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar, 1 Temmuz 2026 saat 10.30’dan itibaren başvurularını şu kanallar üzerinden gerçekleştirebilecek:
ÖSYM Başvuru Merkezleri
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
Başvuru işlemlerinin tamamlanabilmesi için adayların kılavuzda belirtilen adımları takip etmesi ve sınav ücretini belirtilen süre içerisinde yatırması gerekiyor.
2026 KPSS Lisans başvuruları ne zaman sona erecek?
2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için başvurular 13 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.
DHBT’ye katılacak adayların başvuruları ise 22 Eylül’de başlayacak ve 30 Eylül 2026’da tamamlanacak.
2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman?
2026 KPSS Lisans sınav takvimi şöyle:
Oturum Sınav tarihi
- Genel Yetenek-Genel Kültür 6 Eylül 2026
- Alan Bilgisi 1. gün oturumları 12 Eylül 2026
- Alan Bilgisi 2. gün oturumları 13 Eylül 2026
- Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 1 Kasım 2026
KPSS Lisans’a başvuran bütün adayların 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılması zorunlu olacak. Adaylar, Alan Bilgisi oturumlarından hangilerine katılacaklarına ise kendileri karar verecek.
KPSS Lisans sınavına kimler başvurabilir?
2026 KPSS Lisans sınavına;
- Bir lisans programından mezun olanlar,
- Başvuru tarihinde mezun olmayan ancak KPSS sonucunun geçerli olduğu iki yıllık süre içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek adaylar
başvurabilecek.
Sınava başvuran adayların, kılavuzda yer alan koşulları taşımadığının sonradan tespit edilmesi durumunda KPSS sonucuyla elde ettikleri haklardan yararlanmaları mümkün olmayacak.
Özel kanunlarında kamu kurum ve kuruluşlarında Türk vatandaşları gibi istihdam edilebileceklerine ilişkin özel hüküm bulunan kişiler de sınava başvurabilecek. Bu kapsamda 2527 sayılı Kanun’a tabi Türk soylular, Mavi Kartlılar ve Bulgaristan’dan Türkiye’ye zorunlu göç eden Türk soyundan kişiler de yer alıyor.
Üniversite öğrencileri KPSS Lisans’a başvurabilir mi?
Lisans eğitimine devam eden öğrenciler de belirli şartlarla 2026 KPSS Lisans’a başvurabilecek.
Başvuru sırasında mezun olmayan ancak sınav sonucunun geçerli olacağı iki yıllık süre içerisinde lisans mezunu olabilecek durumda bulunan adayların sınava katılmasına izin verilecek.
Ancak adayların KPSS’ye hangi öğrenim düzeyinden gireceklerini dikkatli biçimde belirlemesi gerekiyor.
KPSS’ye hangi öğrenim düzeyinden girilmeli?
Adayların, mezun oldukları en üst öğrenim düzeyinden KPSS’ye katılması gerekiyor.
13 Temmuz 2026 tarihi veya öncesinde lisans diploması almaya hak kazanan adaylar, KPSS Ön Lisans veya KPSS Ortaöğretim sınavına başvuramayacak.
Bu durumdaki adayların ön lisans veya ortaöğretim düzeyinden tercih yapmaları da sistem tarafından engellenecek. Tercih yapılmış olsa bile adayların tercihleri geçersiz sayılacak.
Hem KPSS Lisans’a hem de ön lisans veya ortaöğretim sınavına girilebilir mi?
Bir adayın aynı yıl içerisinde hem 2026 KPSS Lisans’a hem de 2026 KPSS Ön Lisans veya Ortaöğretim Sınavı’na katılması mümkün olmayacak.
KPSS Lisans’a başvurusunu tamamlayan adayların ön lisans veya ortaöğretim sınavına başvurmaları sistem tarafından engellenecek.
Lisans programında okumaya devam eden ve 13 Temmuz 2026 tarihinden sonra mezun olacak adayların, sınava hangi öğrenim düzeyinden katılacaklarına başvuru öncesinde karar vermesi gerekiyor.
KPSS Lisans başvurusu iptal edilebilir mi?
13 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla lisans mezunu olmadığı hâlde KPSS Lisans’a başvuran ancak daha sonra ön lisans veya ortaöğretim düzeyindeki sınava katılmak isteyen adaylar, KPSS Lisans başvurusunun iptal edilmesini talep edebilecek.
Bu adayların iptal taleplerini 24 Temmuz 2026 tarihine kadar Genel Amaçlı Dilekçe örneğiyle ÖSYM’ye bildirmesi gerekiyor.
2026 KPSS Lisans başvuru kılavuzu nereden görüntülenir?
2026 KPSS Lisans başvuru şartları, oturum bilgileri, sınav kuralları ve değerlendirme süreçlerine ilişkin bütün ayrıntılar ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-KPSS Lisans Başvuru Kılavuzu’nda yer alıyor.
Sınava katılacak adayların başvuru işlemlerini tamamlamadan önce kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.