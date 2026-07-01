KPSS LİSANS BAŞVURU KILAVUZU 2026: KPSS lisans sınavına kimler başvurabilir, şartlar neler? ÖSYM tek tek açıkladı

Hem KPSS Lisans’a hem de ön lisans veya ortaöğretim sınavına girilebilir mi?





Bir adayın aynı yıl içerisinde hem 2026 KPSS Lisans’a hem de 2026 KPSS Ön Lisans veya Ortaöğretim Sınavı’na katılması mümkün olmayacak.





KPSS Lisans’a başvurusunu tamamlayan adayların ön lisans veya ortaöğretim sınavına başvurmaları sistem tarafından engellenecek.





Lisans programında okumaya devam eden ve 13 Temmuz 2026 tarihinden sonra mezun olacak adayların, sınava hangi öğrenim düzeyinden katılacaklarına başvuru öncesinde karar vermesi gerekiyor.