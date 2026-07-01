LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih tarihleri belli oldu mu? MEB 2026 LGS takvimi

2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek ve lise tercihleri hangi tarihte başlayacak? Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre LGS sonuçları 10 Temmuz 2026’da “www.meb.gov.tr” üzerinden ilan edilecek, tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. LGS yerleştirme sonuçları, boş kontenjanlar ve nakil başvuru tarihleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde.

1 /6 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz’da Millî Eğitim Bakanlığının internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz’da yapılırken yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.

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2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 LGS sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarına Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sitesi olan “www.meb.gov.tr” üzerinden ulaşabilecek.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenciler için lise tercih süreci başlayacak. Tercih, yerleştirme ve nakil işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek.



3 /6 LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları, 10 Temmuz’da Millî Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayımlanacak.

Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından “www.meb.gov.tr” adresine girerek LGS sonuçlarını sorgulayabilecek.

4 /6 2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

2026 LGS tercih işlemleri 13 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz’da sona erecek. Öğrenciler, tercihlerini bu tarihler arasında tamamlayacak.

LGS sonuçları sonrasındaki süreçte öne çıkan tarihler şöyle:

LGS sonuçlarının açıklanması: 10 Temmuz 2026 Tercih işlemleri: 13-24 Temmuz 2026 Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların açıklanması: 5 Ağustos 2026 Birinci ve ikinci nakil süreci: 5-14 Ağustos 2026

5 /6 Yerleştirme sonuçları ne zaman duyurulacak?

LGS yerleştirme sonuçları ile liselerin boş kontenjanları 5 Ağustos’ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ile sonuç işlemleri ise 5-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.

Öğrencilerin sonuç, tercih, yerleştirme ve nakil sürecindeki tarihleri takip ederek işlemlerini belirtilen süreler içinde gerçekleştirmesi gerekiyor.