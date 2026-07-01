AÖL 3. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2026: AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sınav giriş yerleri

AÖL 3. dönem sınavları yaklaşırken öğrenciler sınav takvimi ve giriş belgeleriyle ilgili gelişmeleri araştırmayı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre sınav süreci netleşirken, sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı ve sınavların hangi tarihlerde yapılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.