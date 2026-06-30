2026 Diyanet yaz Kur’an kursları ne zaman başlayacak, kayıtlar ne zaman bitecek? Yaz Kur'an kursu DİBBYS online başvuru ekranı





Başvurular nereden yapılacak?





Yaz Kur’an kurslarına katılmak isteyen öğrencilerin başvuruları, il ve ilçe müftülükleri ile ilgili kurs merkezleri üzerinden alınacak. Ayrıca online olarak (https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KurumDisi/Basvuru.aspx) adresinden de başvurular gerçekleştirilebilecek.





Kayıtların kursların başlamasından sonra da sürmesi sayesinde, ilk hafta içinde başvuru yapan öğrenciler de programa katılabilecek. Eğitim süreci, ilan edilen takvime göre 14 Ağustos’ta sona erecek.





DİYANET YAZ KURAN KURSLARI DİBBYS ONLİNE BAŞVURU EKRANI



