2026 Diyanet yaz Kur’an kursları ne zaman başlayacak, kayıtlar ne zaman bitecek? Yaz Kur'an kursu DİBBYS online başvuru ekranı

2026 yaz Kur’an kursları ne zaman başlayacak, kayıtlar hangi tarihte sona erecek? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur’an kursları 6 Temmuz’da başlayacak, başvurular ise kurslar başladıktan sonra da devam ederek 13 Temmuz 2026’da sona erecek.
2026 yaz Kur’an kursları, 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve yaklaşık altı haftalık eğitimin ardından 14 Ağustos Cuma günü sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen kurslar için başvurular 13 Temmuz’a kadar yapılabilecek.
2026 yaz Kur’an kursları ne zaman başlayacak?
2026 yaz Kur’an kursları, Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği takvim doğrultusunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Yaklaşık altı hafta sürecek eğitim programı, 14 Ağustos 2026 Cuma günü tamamlanacak.
Yaz döneminde öğrencilerin katılımına açılacak kursların kayıt işlemleri, eğitimlerin başlamasından sonra da belirli bir süre devam edecek.
Yaz Kur’an kursları kayıtları ne zaman sona erecek?
2026 yılı yaz Kur’an kursları için kayıt süreci 22 Haziran’da başladı. Öğrenciler ve veliler, başvurularını 13 Temmuz 2026 Pazartesi gününe kadar gerçekleştirebilecek.
Açıklanan takvime göre önemli tarihler şöyle:
- Kayıtların başlangıç tarihi: 22 Haziran 2026
- Kursların başlangıç tarihi: 6 Temmuz 2026 Pazartesi
- Son kayıt tarihi: 13 Temmuz 2026 Pazartesi
- Kursların bitiş tarihi: 14 Ağustos 2026 Cuma
Başvurular nereden yapılacak?
Yaz Kur’an kurslarına katılmak isteyen öğrencilerin başvuruları, il ve ilçe müftülükleri ile ilgili kurs merkezleri üzerinden alınacak. Ayrıca online olarak (https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KurumDisi/Basvuru.aspx) adresinden de başvurular gerçekleştirilebilecek.
Kayıtların kursların başlamasından sonra da sürmesi sayesinde, ilk hafta içinde başvuru yapan öğrenciler de programa katılabilecek. Eğitim süreci, ilan edilen takvime göre 14 Ağustos’ta sona erecek.
DİYANET YAZ KURAN KURSLARI DİBBYS ONLİNE BAŞVURU EKRANI