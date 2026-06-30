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CHP'de 26 il başkanı görevden alındı: 7 İl başkanı tedbirli olarak disipline sevk edildi

CHP'de 26 il başkanı görevden alındı: 7 İl başkanı tedbirli olarak disipline sevk edildi

17:2030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını, 7 il başkanı hakkında ise kesin ihraç istemiyle tedbirli disiplin süreci başlatıldığını açıkladı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de toplandı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı,
26 ilde il başkanları, il yönetimleri ve disiplin kurullarına yönelik görevden alma kararları alındığını duyurdu.
Sarı, 7 il başkanının disipline sevk edildiğini, 6 ilde ise yeni il başkanlarının görevlendirildiğini açıkladı.
CHP sözcüsü Müslim Sarı

26 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

MYK toplantısının ardından Parti Sözcüsü Müslim Sarı düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sarı, "Mutlak butlan süreciyle birlikte partinin içine girdiği durumla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Bu çerçevede kurumsal kimliğin kırmızı çizgi olduğu değerlendirilmişti. Bugün ağırlıklı olarak örgütsel çalışmalar ele alındı. Gelişen duruma bağlı tutumlar değerlendirildi.

Bazı illerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin ve yüksek disiplin kurulu, il disiplin kurulunun görevden alınması ile ilgili kararlar alındı. Bu iller: Ağrı ili ve merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve merkez ilçesi, Samsun, Sivas, Tunceli, Sinop ilinde de sadece il başkanının görevden alınmasına ilişkin bir tasarrufta bulunulmuş oldu.

7 il başkanımız hakkında tedbirli ve kesin çıkarma yönünde disiplin süreci uygulamasına karar verilmiştir. Bu il başkanlarımız; Denizli: Ali Osman Horzun, Muğla: Nail Kızıl, Eskişehir: Talat Yıldız, Sinop: Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce: Özcan Dağıstanlı, Kars: Onur Ulaş ve Tunceli: Berkay Gündoğan."


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