CHP'de 26 il başkanı görevden alındı: 7 İl başkanı tedbirli olarak disipline sevk edildi

MYK toplantısının ardından Parti Sözcüsü Müslim Sarı düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sarı, "Mutlak butlan süreciyle birlikte partinin içine girdiği durumla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Bu çerçevede kurumsal kimliğin kırmızı çizgi olduğu değerlendirilmişti. Bugün ağırlıklı olarak örgütsel çalışmalar ele alındı. Gelişen duruma bağlı tutumlar değerlendirildi.

Bazı illerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin ve yüksek disiplin kurulu, il disiplin kurulunun görevden alınması ile ilgili kararlar alındı. Bu iller: Ağrı ili ve merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve merkez ilçesi, Samsun, Sivas, Tunceli, Sinop ilinde de sadece il başkanının görevden alınmasına ilişkin bir tasarrufta bulunulmuş oldu.