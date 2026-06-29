"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar, gözaltına alındı. Tamar Tanrıyar, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında sosyal medyada yayımladığı videolar nedeniyle Tamar Tanrıyar'a ‘hakaret’ ve ‘iftira’ soruşturması açmıştı.