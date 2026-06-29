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Tamar Tanrıyar kimdir, nereli kaç yaşında?

Tamar Tanrıyar kimdir, nereli kaç yaşında?

14:0829/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
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"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar, Kuşadası'nda gözaltına alınmıştı. Tamar Tanrıyar, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İş insanı Haçik Oner’in büyük kızı olan Tanrıyar, ilk ve ortaöğrenimini Aramyan Uncuyan İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’ne başladı. Ancak sinema ve televizyona duyduğu ilgi nedeniyle üniversite eğitimini ikinci sınıfta bırakarak medya sektörüne yöneldi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar, gözaltına alındı. Tamar Tanrıyar, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında sosyal medyada yayımladığı videolar nedeniyle Tamar Tanrıyar'a ‘hakaret’ ve ‘iftira’ soruşturması açmıştı.

Tamar Tanrıyar kimdir?

Tamar Tanrıyar, 1982 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini Aramyan Uncuyan İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Liseyi ise başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Ancak sinemaya olan büyük tutkusuyla, okulunun ikinci sınıfında ani bir kararla eğitimini dondurdu.

Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki eğitimini sonlandıran Tamar Oner Tanrıyar, sinema ve dizi sektöründe kendini keşfetmeye başladı. Sinemaya olan tutkusu, onu sinema setlerinde ve televizyon dizilerinde yer almaya yönlendirdi. Tamar Tanrıyar, Can Tanrıyar ile evlidir.

Sosyal medya paylaşımlarındaki sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar, bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı.


Tamar Tanrıyar gözaltına alındı Detaylar için tıklayın

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