“Komedyen” kılıfı altında kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’le alenen dalga geçen sözde komedyen Deniz Göktaş’a tepkiler çığ gibi büyüyor. Göktaş’ın “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisinde kutsal kitapları ve vahiy sürecini hedef alan ifadeler kullanması, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Çok sayıda kullanıcı, söz konusu ifadelerin mizah sınırlarını aştığını belirtti.
Sözde komedyen Deniz Göktaş, "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim ve vahiy süreciyle alenen dalga geçti. Deniz Göktaş’ın sarf ettiği hadsiz sözleri sosyal medyada infiale neden oldu. Yapılanın mizah ambalajı altında bir kutsala saygısızlık ve hakaret olduğunu dile getirildi.
Sözde komedyen Göktaş, sahnede ilahi kitapları ve vahiy sürecini kast ederek, "İlk üç kitap iyi de dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Bu son kitap demek... Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik, 'domuz da yemeyiversin'..." şeklindeki hezeyanlarıyla kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ile alenen alay etti.
Göktaş'ın Youtube'da yayınlanan "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinde hem siyasi hem de kutsal değerlerin mizah malzemesi yapması sosyal medyada tepkilere neden oldu.
HÜDA PAR bu konuda Meclise bir kanun teklifi de verdi. Kanun teklifinin genel gerekçesinde, din ve vicdan özgürlüğünün Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığı hatırlatıldı. Dini değerlere yönelik gerçekleştirilen sistemli hakaret ve saldırıların sadece bireysel hak ihlali olarak görülemeyeceği, bu hain adımların doğrudan toplumsal barışı ve bir arada yaşama iradesini hedef aldığı vurgusu yapıldı. Özellikle sosyal medya ve seküler azınlığın sokağa taşan nefret söylemleri karşısında, toplumsal dokunun korunmasının kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldiği belirtildi. Kanun teklifinin gerekçesinde, dini değerlere hakaret suçları için yürürlükte olan mevcut cezaların komik düzeyde kaldığı ve suçluları cesaretlendirdiği belirtildi.