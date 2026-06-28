Sözde komedyen Göktaş, sahnede ilahi kitapları ve vahiy sürecini kast ederek, "İlk üç kitap iyi de dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Bu son kitap demek... Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik, 'domuz da yemeyiversin'..." şeklindeki hezeyanlarıyla kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ile alenen alay etti.