Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı Temmuz 2026’da maaşlara yansıyacak zam oranlarına çevrildi. TÜİK'in açıkladığı 5 aylık verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %16,61'lik, memur ve memur emeklileri için ise %12,4'lük zam oranı şimdiden netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon verileriyle netleşecek olan yeni maaşlar ve en düşük emekli maaşına dair Haziran 2026 sonu itibarıyla masadaki en güçlü senaryolar, tahminler ve hesaplama tablosu şu şekildedir:
Emekli ve memur zammını doğrudan belirleyen etken, 2026 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranıdır. Şu ana kadar Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı verileri açıklanmış olup, temmuz ayının başında ilan edilecek Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık net enflasyon oranları kesinlik kazanacaktır. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı ne çıkarsa, doğrudan o oranda (enflasyon farkı/zammı) maaş artışı alacaklar. Memur ve memur emeklileri ise %6'lık toplu sözleşme zammına ek olarak, ilk 6 aydaki enflasyonun toplu sözleşme sınırını aşan kısmı kadar enflasyon farkı alacak. Kök maaşı düşük olan ve taban maaş uygulamasından yararlanan milyonlarca emekli için şu an uygulanan en düşük emekli maaşının, Temmuz ayı itibarıyla bütçe imkanları dahilinde yukarı çekilmesi bekleniyor. Ekonomi kulislerinde konuşulan en düşük emekli maaşı formülleri şunlardır:
Beş aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranına ilişkin beşinci kritik veri belli oldu. 5 aylık süreçte emekliler şimdiden yüzde 16,6 oranında zammı garantiledi.
Yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici rol oynuyor. Emekliler, mayıs ayı verilerinin eklenmesiyle birlikte Temmuz dönemi için şimdiden yüzde 16,6 oranında bir artışa hak kazanmış durumda. Memur ve memur emeklilerin dört aylık farkı 5,04 oldu.
Emekli ve memur Temmuz maaşı TÜİK 6 aylık enflasyon farkı ne kadar?
Emeklilerin kesinleşmiş zam oranı haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla netleşecek olup uzmanlar ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 18-20 bandında tamamlanmasını öngörüyor.
En düşük emekli maaşı Temmuzda ne kadar olacak?
Öte yandan mevcutta 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı sınırının temmuz ayında hangi seviyeye çekileceği, enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulacak yasa teklifiyle belirlenecek.
Emekli maaşı ne kadar olacak, SGK emekli zammı kaç lira olacak?
₺22.000,00 16,60% ₺25.652,00
₺23.000,00 16,60% ₺26.818,00
₺24.000,00 16,60% ₺27.984,00
₺25.000,00 16,60% ₺29.150,00
₺26.000,00 16,60% ₺30.316,00
₺27.000,00 16,60% ₺31.482,00
₺28.000,00 16,60% ₺32.648,00
₺29.000,00 16,60% ₺33.814,00
₺30.000,00 16,60% ₺34.980,00
₺31.000,00 16,60% ₺36.146,00
Memur ve memur emeklisi Temmuz maaşı zammı ne kadar?
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 12,4 oldu. Zam oranının nihai halini alması için haziran ayı verileri bekleniyor. Haziran aylarına ilişkin TÜFE rakamlarının TÜİK tarafından kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı kesin zam oranı netlik kazanacak.
Toplu sözleşme gereği yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 oranında bir zam alacak olan memur emeklileri, enflasyon farkı için ise enflasyonun yüzde 11 barajını aşmasını bekleyecek. Bu oranın geçilmesi durumunda, memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkını da maaşlarında görecek.
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme hükümlerine ek olarak enflasyon farkı formülüyle hesaplanıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme gereğince 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için ise yüzde 7 zam yapılması kararlaştırılmıştı. Mayıs ayı beklenti ortalaması olan yüzde 1,89 dikkate alındığında, memurlar için yüzde 5,23’lük bir enflasyon farkı oluşurken toplam 5 aylık zam oranı yüzde 12,59 seviyesine ulaşıyor.
Yılın ilk yarısına dair toplam enflasyonun yüzde 18 gelmesi durumunda memurların zam oranı yüzde 13,75, yüzde 19 gelmesi durumunda yüzde 14,71, yüzde 20 gelmesi durumunda ise yüzde 15,68 olarak ortaya çıkıyor.
Bu oranlar üzerinden yeni memur maaşları ise şu şekilde: Mevcut durumda aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 lira, en düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 27 bin 772 lira seviyesinde bulunuyor.
5 aylık enflasyon farkına göre zamlı memur maaşları
UNVAN → DERECE → MEVCUT MAAŞ → ZAM ORANI → ZAMLI YENİ MAAŞ
Şube Müdürü → 1/4 → ₺94.384,00 → %12,40 → ₺106.087,62 |
Memur → 9/1 → ₺64.397,00 → %12,40 → ₺72.382,23
Uzman Öğretmen → 1/4 → ₺81.219,00 → %12,40 → ₺91.290,16
Öğretmen →| 1/4 → ₺73.368,00 → %12,40 → ₺82.465,63
Başkomiser → 3/1 → ₺89.214,00 → %12,40 → ₺100.276,54
Polis Memuru → 8/1 → ₺81.617,00 → %12,40 → ₺91.737,51
Uzman Doktor → 1/4 → ₺150.426,00 → %12,40 → ₺169.078,82
Hemşire → 5/1 → ₺74.770,00 → %12,40 → ₺84.041,48
Mühendis → 1/4 → ₺96.211,00 → %12,40 → ₺108.141,16
Teknisyen → 11/1 → ₺66.870,00 → %12,40 → ₺75.161,88
Profesör → 1/4 → ₺135.089,00 → %12,40 → ₺151.840,04
Emekli ve memur maaşı zam oranı, 3 Temmuz tarihinde açıklanacak haziran ayı enflasyon oranları ile belli olacak.