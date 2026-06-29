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Benzin, motorin ve LPG’ye zam, indirim var mı? 29 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin, motorin ve LPG’ye zam, indirim var mı? 29 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları ne kadar?

08:5629/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
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<p>Akaryakıt fiyatları: Güncel benzin-motorin (mazot) ve LPG fiyatı</p>
Akaryakıt fiyatları: Güncel benzin-motorin (mazot) ve LPG fiyatı

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Temmuz ayında otomatik olarak ÖTV artışı, pompaya yansıyacak. Bu kapsamda akaryakıt fiyatlarında değişim bekleniyor. İşte 29 Haziran akaryakıt fiyatlarında son durum.

Akaryakıt fiyatlarında bugün için tabela değişikliği beklenmiyor. Ancak temmuz ayında yürürlüğe girecek otomatik ÖTV güncellemesi, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni artışlara yol açacak. Akaryakıt ürünlerinde maktu ÖTV tutarları, her yıl ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranına göre yeniden belirleniyor.

Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?

Akaryakıt piyasası uzmanı Cahit Saraçoğlu'nun aktardığına göre, Temmuz 2026 için yapılan hesaplamalara göre ÖTV kaynaklı artışın benzinde litre başına 2,66 TL, motorinde 2,84 TL, LPG’de ise 1,22 TL olması bekleniyor.

29 Haziran Pazartesi günü benzin, motorin ve LPG'ye indirim ya da zam beklenmiyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları.

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62.11 TL

Motorin: 64.39 TL

LPG: 31.39 TL

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62.29 TL

Motorin: 64.57 TL

LPG: 31.99 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 63.23 TL

Motorin: 65.64 TL

LPG: 31.97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 63.50 TL

Motorin: 65.92 TL

LPG: 31.79 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl neye göre hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki fiyatlar ve döviz kuruna göre belirleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özel akaryakıt şirketlerinin kendi maliyetlerine göre belirlediği fiyatlar, şehirlere ve hatta semtlere göre farklılık gösterebiliyor.

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