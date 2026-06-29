Benzin, motorin ve LPG’ye zam, indirim var mı? 29 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?

Akaryakıt piyasası uzmanı Cahit Saraçoğlu'nun aktardığına göre, Temmuz 2026 için yapılan hesaplamalara göre ÖTV kaynaklı artışın benzinde litre başına 2,66 TL, motorinde 2,84 TL, LPG’de ise 1,22 TL olması bekleniyor.

29 Haziran Pazartesi günü benzin, motorin ve LPG'ye indirim ya da zam beklenmiyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları.