Anadolu Birliği Partisi kimin, ABP genel başkanı kim?

Anadolu Birliği Partisi, 2 Ocak 2020 tarihinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Genel başkanı Bedri Yalçın'dır. Parti 2 Ocak 2024 tarihli Yüksek Seçim Kurumu kararı ile 2024 Türkiye yerel seçimlerine katılma yeterliliği sağlamıştı. İşte ABP yönetiminde yer alan isimler.
Anadolu Birliği Partisi (ABP), Bedri Yalçın liderliğinde faaliyet gösteren bir siyasi partidir. İlk olarak Antalya’da ortaya çıkan ve 2 Ocak 2020 tarihinde resmen kurulan partinin genel merkezi Ankara’dadır. Anadolu Birliği Partisinin kurulduğu tarihten bu yana genel başkanlık görevini, 1961 yılında Malatya’nın Arapgir ilçesinde doğan Bedri Yalçın yürütmektedir.
Anadolu Birliği Partisi yönetim kurulunda kimler var?
- Nevzat Durduhan
- Genel Başkan Vekili
- Cihan Ertuğrul
- Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yar
- Halil Bilgiç
- Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Hakan Girgin
- Dış İlişkiler ve Dış Temsilciliklerden Sorumlu Gen
- Perihan Özcan
- Eğitim ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başk
- Halil Kaya
- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Hakan Kaymak
- Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Ahmet Özbil
- Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel
- Nevzat Durduhan
- Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardım
- Mahir Oktay
- Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yar
- Cemil Aygün
- İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Kamile Bilgiç
- Engelli Koordinasyon Birim Başkanı
- Kamile Bilgiç
- Kadın ve Aile Birimleri Başkanı
Bedri Yalçın kimdir?
Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, 1961 yılında Malatya'nın Arapgir ilçesinin Sarızçiçek yaylasında doğmuştur. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi ise Burdur'da tamamlamıştır. 1976 yılında halı ve kuyum ticaretine başlamış, 1985-1988 yılları arasında Almanya'da yabancı dil eğitimi almıştır.