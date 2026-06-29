Anadolu Birliği Partisi kimin, ABP genel başkanı kim?

Anadolu Birliği Partisi (ABP), Bedri Yalçın liderliğinde faaliyet gösteren bir siyasi partidir. İlk olarak Antalya’da ortaya çıkan ve 2 Ocak 2020 tarihinde resmen kurulan partinin genel merkezi Ankara’dadır. Anadolu Birliği Partisinin kurulduğu tarihten bu yana genel başkanlık görevini, 1961 yılında Malatya’nın Arapgir ilçesinde doğan Bedri Yalçın yürütmektedir.