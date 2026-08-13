Teknika Plast halka arz sonuçları açıklandı mı? Teknika Plast kaç lot verir?

Teknika Plast, 2025 yılında 5,8 milyar TL satış gelirine ve 1,1 milyar TL FAVÖK'e ulaştı. 900’ün üzerinde çalışan kadrosuyla faaliyet gösteren şirket, üretimini biri sert plastik ambalaj, diğeri endüstriyel plastik ürünleri olmak üzere iki ana iş kolunda sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; sert plastik ambalaj tarafında ince cidarlı IML teknolojisiyle yoğurt, peynir, labne, dondurma, sos, hazır yemek ve içecek sektörlerine yönelik ambalaj çözümleri geliştiren Teknika Plast, endüstriyel plastik ürünleri tarafında ise beyaz eşya, otomotiv, lojistik ve farklı sanayi kollarına yönelik plastik parça üretimi gerçekleştiriyor. Şirket, tasarımdan kalıp üretimine, plastik enjeksiyondan montaja kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde yönetiyor.