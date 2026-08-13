Teknika Plast halka arz sonuçları açıklandı mı? Teknika Plast kaç lot verir?
Teknika Plast, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından halka arz sürecine giriyor. Şirketin halka arzında talep toplama işlemleri 12, 13 ve 14 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Teknika Plast payları yatırımcılara 85,40 TL sabit fiyatla sunulurken, halka arz kapsamında toplam 31 milyon adet payın satışı planlanıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz onayını alan Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Şirket paylarının 85,40 TL sabit fiyattan satışa sunulacağı halka arzda talep toplama işlemleri, 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplam 31 milyon lot payın satışa çıkarılacağı ve yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yönteminin uygulanacağı bu süreçte, yatırımcıların ilgisi ve talep toplama sonuçlarının ardından payların Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görmeye başlayacağı heyecanla bekleniyor.
Teknika Plast, 2025 yılında 5,8 milyar TL satış gelirine ve 1,1 milyar TL FAVÖK'e ulaştı. 900’ün üzerinde çalışan kadrosuyla faaliyet gösteren şirket, üretimini biri sert plastik ambalaj, diğeri endüstriyel plastik ürünleri olmak üzere iki ana iş kolunda sürdürüyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre; sert plastik ambalaj tarafında ince cidarlı IML teknolojisiyle yoğurt, peynir, labne, dondurma, sos, hazır yemek ve içecek sektörlerine yönelik ambalaj çözümleri geliştiren Teknika Plast, endüstriyel plastik ürünleri tarafında ise beyaz eşya, otomotiv, lojistik ve farklı sanayi kollarına yönelik plastik parça üretimi gerçekleştiriyor. Şirket, tasarımdan kalıp üretimine, plastik enjeksiyondan montaja kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde yönetiyor.
Teknika Plast, Manisa ve Eskişehir'de bulunan tesislerinde plastik enjeksiyon makineleriyle üretim gerçekleştiriyor. Sert plastik ambalaj iş kolunda 14.600 ton/yıl hammadde işleme kapasitesine ulaşan şirket, ürünlerini 20'den fazla ülkeye ihraç ediyor.
Endüstriyel plastik ürünleri tarafında ise yıllık 35.000 ton/yıl hammadde işleme kapasitesine sahip şirket; beyaz eşya, otomotiv, elektronik ve mobilite sektörlerine yönelik üretim gerçekleştiriyor. Şirketin Manisa'da hayata geçirdiği Ambalaj 2 Tesisi yatırımı yaklaşık 42 milyon Euro’ya ulaşacak. Toplam 60 yeni makinenin devreye alınacağı yatırımın tamamlanmasıyla birlikte şirketin ambalaj üretim kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor.
Teknika Plast, toplam 17.900 kWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali yatırımı yaptı. Şirketin kadın çalışan oranı yüzde 55'e ulaşıyor. Teknika Plast, halka arzdan elde edeceği kaynağı büyüme yatırımlarının finansmanında değerlendirmeyi planlıyor. Kaynağın; Ambalaj 2 Tesisi yatırımının tamamlanması, finansal borçluluk seviyesinin azaltılması, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve oluşabilecek yeni yatırım ile satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılması hedefleniyor.
Teknika Plast halka arz kaç lot verir?
Teknika Plast halka arzında bireysel yatırımcılara düşecek kesin lot sayısı henüz belli değil. Dağıtım miktarı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından katılımcı sayısına göre netleşecek. Bireysel yatırımcı grubunda eşit dağıtım uygulanacağı için kişi başına verilecek lot miktarı, toplam başvuru sayısına bağlı olarak değişecek.
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