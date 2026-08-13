DGS sonuç sorgulama ekranı: 2026 DGS sonuçları açıklandı mı?
DGS sonuçları için gözler ÖSYM sonuç sayfasında. 2 yıllık ön lisans diplomalarını 4 yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı 19 Temmuz'da gerçekleştirildi. ÖSYM takvimine göre 2026 DGS sonuç tarihi 13 Ağustos 2026 olarak görünüyor. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. İşte, 2026 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama ekranı.
Dikey Geçiş Sınavı yapıldı. Sınav, 81 il ve Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde, 624 bina ve 9 bin 904 salonda uygulandı. Saat 10.15'te başlayan 2026-DGS'de adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sayısal ve sözel testlerden 100 sorunun sorulduğu sınavda, adaylara 135 dakika cevaplama süresi verildi. 239 bin 681 adayın başvurduğu sınavda, emniyet görevlileri dahil 32 bin 567 kişi görev yaptı. 2026 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama ekranı.
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınavın sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak ve sadece 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. DGS 2026 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfasından erişime açılacak.
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.
DGS soru ve cevapları nasıl sorgulanacak?
Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
ÖSYM DGS SORU VE CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI
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