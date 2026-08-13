Motorinde ÖTV ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorin fiyatlarını doğrudan ilgilendiren ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

12 Ağustos 2026 tarihli ve 11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na ek olarak yayınlanan karar ile belirli motorin türlerine uygulanan litre başına ÖTV tutarları yeniden tespit edildi.

Kararla birlikte motorinde ÖTV tutarı 13 Ağustos-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında 0 TL/litre olarak uygulanacak. Böylece söz konusu dönemde motorinin litre fiyatı içerisinde ÖTV kaynaklı vergi yükü sıfırlanmış olacak.

ÖTV her ay kademeli artacak

Düzenleme ÖTV’nin kalıcı olarak kaldırılması anlamına gelmiyor. Kararda, verginin önümüzdeki aylarda kademeli şekilde artırılmasına ilişkin takvim de yer aldı.

Buna göre motorinde uygulanacak ÖTV tutarları şöyle olacak:

13-31 Ağustos 2026: 0 TL/litre

1-30 Eylül 2026: 3 TL/litre

1-31 Ekim 2026: 6 TL/litre

1-30 Kasım 2026: 9 TL/litre

1-31 Aralık 2026: 12 TL/litre

1 Ocak 2027 ve sonrası: 13,9006 TL/litre

Düzenleme hangi motorinleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Kararı'nda düzenlemenin, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralarıyla yer alan motorin türlerini kapsadığı belirtildi.

Kararın ikinci maddesiyle de 4 Mart 2026 tarihli ve 10995 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın ilgili hükümlerinin söz konusu motorin türleri bakımından uygulanmayacağı hükme bağlandı.

Karar bugün yürürlüğe girdi

Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandığı 13 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Kararın hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Motorinin pompa fiyatına yapılacak yansıma ise yalnızca ÖTV tutarına bağlı olmayacak. Akaryakıt fiyatlarında döviz kuru, petrol ve ürün fiyatları ile diğer maliyetlerdeki değişimler de nihai pompa fiyatını etkileyebilecek.

Ekonomi

Akaryakıtta çifte müjde geldi zamlar iptal edildi: İşte il il benzin motorin LPG fiyatları

Ekonomi

Motorin fiyatlarında ÖTV düzenlemesi: Bu gece yarısı yürürlüğe girecek