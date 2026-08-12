Akaryakıtta çifte müjde geldi zamlar iptal edildi: İşte il il benzin motorin LPG fiyatları
Araç sahiplerini endişelendiren akaryakıt zammı son anda rafa kaldırıldı. Orta Doğu'daki bölgesel gerilimler ve küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması beklenen fiyat artışları uygulanmayacak. İşte iptal edilen akaryakıt zammına dair detaylar ve il il benzin motorin LPG fiyatı
Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıtta motorin ve benzine zam bekleniyordu. Ancak beklenen çifte zam iptal edildi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, benzin grubunda öngörülen 1,50 liralık ve motorin grubunda beklenen 5,13 liralık zammın iptal edildiği duyuruldu.
Küresel piyasaların maliyet baskısı
Küresel enerji piyasalarında yaşanan son gelişmeler, akaryakıt sektörü üzerinde ciddi bir maliyet baskısına neden oluyor. Özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının uluslararası piyasalarda neden olduğu tedirginlik fiyatları yukarı yönlü hareketlendirmişti. Sektör yetkilileri, bu gelişmeler ışığında yapılan ilk hesaplamaların aslında benzinde 2 lira, motorinde ise 6,85 liralık bir zam ihtiyacına işaret ettiğini belirtiyordu.
Eşel mobil düzenlemesinin fiyatlardaki etkisi
Maliyetlerdeki bu büyük artışın tüketiciye doğrudan yansıması, 30 Eylül'e kadar yürürlükte kalacak olan eşel mobil sistemi sayesinde kısmen frenlenmişti. Bu sistem kapsamında fiyat artışlarının yüzde 25'lik bölümü Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimleriyle devlet tarafından karşılanıyor. Kalan yüzde 75'lik kısmın satış fiyatlarına yansımasıyla net zammın benzinde 1,50 lira, motorinde ise 5,13 lira olması öngörülüyordu.
Ancak beklenen bu fiyat artışlarının uygulanmasından vazgeçildiğini bildiren sektör kaynakları, yurt dışı piyasaları kaynaklı oluşan bu zam ihtiyacının gerçekleşmeyeceğini ifade etti.
Akaryakıt fiyatlarında son durum
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 69.92 TL
Motorin: 80.07 TL
LPG: 33.79 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 69.77 TL
Motorin: 79.93 TL
LPG: 33.19 TL
Ankara:
Benzin: 70.89 TL
Motorin: 81.19 TL
LPG: 33.89 TL
İzmir:
Benzin: 71.17 TL
Motorin: 81.46 TL
LPG: 33.79 TL
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