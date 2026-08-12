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Ekonomi
2,3 milyon ev ve iş yeri dönüştü

2,3 milyon ev ve iş yeri dönüştü

04:00, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 05:16, 12/08/2026, Çarşamba
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2,3 milyon ev ve iş yeri dönüştü
Fotoğraf: Arşiv

2012'den itibaren dönüşümü tamamlanan konut ve iş yeri sayısı 2 milyon 369 bine ulaştı. 368 bin bağımsız bölümde halen inşaat devam ederken, kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız birim sayısının yaklaşık yüzde 47'si İstanbul'da bulunuyor.

Türkiye genelinde 2012'den bu yana kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız bölüm sayısı 2 milyon 737 bine ulaşırken, bunların 368 bininde dönüşüm çalışmaları sürüyor. Kamuoyunda "Kentsel Dönüşüm Kanunu" olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2012 yılında yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de kentsel dönüşüm sürecinde yeni bir dönem başladı.

2,3 MİLYON BAĞIMSIZ BÖLÜM TAMAMLANDI

Kanunla birlikte yalnızca alan bazlı değil, bireysel yapıların da dönüşümünün önü açılırken, riskli yapı tespitinden yıkım ve yeniden inşa süreçlerine kadar birçok aşama hız kazandı. Böylece ekonomik ömrünü tamamlayan veya deprem riski taşıyan binaların yenilenmesi daha etkin ve sistematik şekilde yürütülmeye başlandı. Türkiye genelinde 2012'den itibaren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından toplam 2 milyon 737 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 369 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlanırken, 368 bin konut ve iş yerinde dönüşüm devam ediyor. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız birim sayısının yaklaşık yüzde 47'sinin İstanbul'da yer aldığı görüldü. 2012'den bu yana megakentte dönüşüm kapsamına alınan bağımsız bölüm sayısı 1 milyon 274 bine yükseldi. Bunlardan 998 bininin dönüşümü tamamlanırken, 276 bin konut ve iş yerinde dönüşüm devam ediyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde "Yarısı Bizden" kampanyasından yararlanan bağımsız bölüm sayısı ise 376 bin 212'ye ulaştı.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA ÖNE ÇIKIYOR

Kentsel Dönüşüm Vakfı Başkanı Haldun Ersen, son yıllarda başta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere yaşanan depremlerin kentsel dönüşüme ilgiyi artırdığını, sunulan desteklerin de burada önemli rol oynadığını söyledi. Ersen, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul'da 1,5 milyon riskli bağımsız birimden acil dönüşüm ihtiyacı olanların sayısı 600 bindi. Bunlardan ne kadarı dönüştü tam bilmiyoruz. En çok dönüşüm yapılan iller İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Konya ve Elazığ olarak sıralanıyor. İstanbul'da Bahçelievler, Küçükçekmece, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve son zamanlarda Güngören ile Zeytinburnu ön plana çıkıyor."


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Başlıklar :Ekonomikonutiş yeri
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