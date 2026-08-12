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Altın fiyatlarında piyasalar bu saate kilitlendi: Uzman isimden 'son çeyrek' için çarpıcı rekor uyarısı geldi

Altın fiyatlarında piyasalar bu saate kilitlendi: Uzman isimden 'son çeyrek' için çarpıcı rekor uyarısı geldi

10:06, 12/08/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Altın fiyatlarında piyasalar bu saate kilitlendi: Uzman isimden 'son çeyrek' için çarpıcı rekor uyarısı geldi

Küresel piyasalarda gözler, tarihi zirvelerini zorlayan altın fiyatlarına çevrildi. Orta Doğu ve Asya'da giderek tırmanan jeopolitik gerilimler, birikimlerini güvence altına almak isteyen yatırımcıları yeniden güvenli liman altına yönlendirdi. Bu yoğun talebin etkisiyle ons altın 4 bin 400 dolar sınırına dayanırken, iç piyasada gram altın 6 bin 750 liranın üzerindeki güçlü seyrini sürdürüyor. Savaş endişeleri ve artan petrol fiyatlarından destek bularak yükselişe geçen piyasaların bugünkü tek odak noktası ise Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek kritik enflasyon verisi olacak.

Orta Doğu ve Asya coğrafyasında tırmanan jeopolitik tansiyon, güvenli liman arayışındaki yatırımcıları yeniden altına yönlendirdi. Küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle haftaya güçlü bir başlangıç yapan ons altın, 4 bin 400 dolar sınırını aşarak yön arayışını hızlandırdı. Analistler, bu kritik eşiğin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 4 bin 500 dolar hedefinin yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor. İç piyasada da benzer bir hareketlilik gözlenirken, gram altın 6 bin 750 lira seviyesinin üzerindeki güçlü duruşunu sürdürüyor.

Orta Doğu ve Asya coğrafyasında tırmanan jeopolitik tansiyon, güvenli liman arayışındaki yatırımcıları yeniden altına yönlendirdi. Küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle haftaya güçlü bir başlangıç yapan ons altın, 4 bin 400 dolar sınırını aşarak yön arayışını hızlandırdı. Analistler, bu kritik eşiğin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 4 bin 500 dolar hedefinin yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor. İç piyasada da benzer bir hareketlilik gözlenirken, gram altın 6 bin 750 lira seviyesinin üzerindeki güçlü duruşunu sürdürüyor.

Jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki artış endişeye neden oluyor

Kıymetli madenlerdeki bu ivmelenmenin temelinde küresel çapta artan güvenlik endişeleri yatıyor. Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik devam eden saldırıları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ait olduğu belirtilen bir konteyner gemisini hedef alması Orta Doğu'daki tansiyonu en üst seviyeye taşıdı. Eş zamanlı olarak Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri ve Çin ile Endonezya'nın Tayvan çevresinde yürüttüğü ortak askeri faaliyetler, Asya'daki belirsizlikleri derinleştirerek yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı

Jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki artış endişeye neden oluyorKıymetli madenlerdeki bu ivmelenmenin temelinde küresel çapta artan güvenlik endişeleri yatıyor. Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik devam eden saldırıları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ait olduğu belirtilen bir konteyner gemisini hedef alması Orta Doğu'daki tansiyonu en üst seviyeye taşıdı. Eş zamanlı olarak Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri ve Çin ile Endonezya'nın Tayvan çevresinde yürüttüğü ortak askeri faaliyetler, Asya'daki belirsizlikleri derinleştirerek yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı

Jeopolitik sahadaki bu gelişmeler yalnızca altını değil, enerji piyasalarını da doğrudan etkiledi. Brent petrolün 90 dolar sınırına yaklaşması, küresel çapta enerji maliyetlerinin artabileceği ve bunun da Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonist baskıları yeniden alevlendirebileceği endişesini doğurdu. Enflasyon endişelerinin artması, ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerini ertelemesi ya da yeni bir faiz artırımına gitmesi ihtimallerini yeniden masaya getiriyor.

Jeopolitik sahadaki bu gelişmeler yalnızca altını değil, enerji piyasalarını da doğrudan etkiledi. Brent petrolün 90 dolar sınırına yaklaşması, küresel çapta enerji maliyetlerinin artabileceği ve bunun da Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonist baskıları yeniden alevlendirebileceği endişesini doğurdu. Enflasyon endişelerinin artması, ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerini ertelemesi ya da yeni bir faiz artırımına gitmesi ihtimallerini yeniden masaya getiriyor.

Kritik veri bugün açıklanacak

Yatırımcıların kısa vadedeki en önemli pusulası, bugün Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak ABD temmuz ayı enflasyon verisi olacak. Beklentilerin altında kalacak bir enflasyon rakamının, ABD Merkez Bankası üzerindeki faiz baskısını hafifleterek altın fiyatlarına destek olması bekleniyor. Ancak enflasyonun beklentileri aşması durumunda, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde yaşanacak muhtemel yükselişin altın üzerinde baskı yaratabileceği tahmin ediliyor.

Kritik veri bugün açıklanacakYatırımcıların kısa vadedeki en önemli pusulası, bugün Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak ABD temmuz ayı enflasyon verisi olacak. Beklentilerin altında kalacak bir enflasyon rakamının, ABD Merkez Bankası üzerindeki faiz baskısını hafifleterek altın fiyatlarına destek olması bekleniyor. Ancak enflasyonun beklentileri aşması durumunda, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde yaşanacak muhtemel yükselişin altın üzerinde baskı yaratabileceği tahmin ediliyor.

CNN Türk’te açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Gürkan Aydoğan, özellikle çarşamba günü açıklanacak verinin piyasanın gidişatını belirlemede kritik bir role sahip olduğunu vurguluyor. Verinin ABD Merkez Bankasının projeksiyonlarını netleştireceğini belirten Aydoğan, enflasyonun yüzde 3,4 seviyesinde veya altında kalmasının kıymetli madenlerdeki yükselişi hızlandırabileceğini, aksi bir tablonun ise ons altını 4 bin 200 ile 4 bin 250 dolar bandına çekebileceğini ifade ediyor.

CNN Türk’te açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Gürkan Aydoğan, özellikle çarşamba günü açıklanacak verinin piyasanın gidişatını belirlemede kritik bir role sahip olduğunu vurguluyor. Verinin ABD Merkez Bankasının projeksiyonlarını netleştireceğini belirten Aydoğan, enflasyonun yüzde 3,4 seviyesinde veya altında kalmasının kıymetli madenlerdeki yükselişi hızlandırabileceğini, aksi bir tablonun ise ons altını 4 bin 200 ile 4 bin 250 dolar bandına çekebileceğini ifade ediyor.

Yılın son çeyreği için yeni rekor beklentisi

Piyasalardaki mevcut durumu değerlendiren Gürkan Aydoğan, yılın son çeyreği için yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğine işaret ediyor. Geçtiğimiz haftayı yüzde 7'ye yakın bir değer kazancıyla kapatan altının önümüzdeki dönemde de yatırımcısına kazandırmayı sürdürebileceğini belirten Aydoğan, mevcut çatışma ortamının daha da genişlemeyeceği beklentisiyle yıl sonu senaryolarını paylaştı.

Yılın son çeyreği için yeni rekor beklentisiPiyasalardaki mevcut durumu değerlendiren Gürkan Aydoğan, yılın son çeyreği için yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğine işaret ediyor. Geçtiğimiz haftayı yüzde 7'ye yakın bir değer kazancıyla kapatan altının önümüzdeki dönemde de yatırımcısına kazandırmayı sürdürebileceğini belirten Aydoğan, mevcut çatışma ortamının daha da genişlemeyeceği beklentisiyle yıl sonu senaryolarını paylaştı.

Dolar endeksinde beklenen gevşemeyle birlikte son çeyrekte gram altının 8 bin 300 ile 8 bin 500 lira bandına oturabileceğini öngören uzman isim, küresel piyasalarda ise ons altının 5 bin dolar seviyesine kadar tırmanma potansiyeli taşıdığının altını çiziyor.

Dolar endeksinde beklenen gevşemeyle birlikte son çeyrekte gram altının 8 bin 300 ile 8 bin 500 lira bandına oturabileceğini öngören uzman isim, küresel piyasalarda ise ons altının 5 bin dolar seviyesine kadar tırmanma potansiyeli taşıdığının altını çiziyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.760 TL

Çeyrek altın: 11.028 TL

Cumhuriyet altını: 43.936 TL

Ons altın: 4.402 Dolar

Yarım altın: 22.056 TL

Tam altın: 43.765 TL

Gremse altın: 109.748 TL

Güncel altın fiyatları şöyle:Gram altın: 6.760 TLÇeyrek altın: 11.028 TLCumhuriyet altını: 43.936 TLOns altın: 4.402 DolarYarım altın: 22.056 TLTam altın: 43.765 TLGremse altın: 109.748 TL
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