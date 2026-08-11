Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ve tehdit içerikli video çeken şüpheli tutuklandı
İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekerek sosyal medyada paylaşan Cengiz Aydemir, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekip, sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekip, sosyal medyada paylaşan şüpheli Cengiz Aydemir hakkında soruşturma başlatıldı.
Şüpheli şahıs tutuklandı
Soruşturma kapsamında adresi tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Aydemir, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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