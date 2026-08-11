Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ve tehdit içerikli video çeken şüpheli tutuklandı

Polise bıçakla saldıran şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul'da bir şahıs, yanına yaklaşan polis memuruna bıçak çekerek saldırmaya çalıştı. Saldırıdan geri çekilerek kurtulan polis memuru, ateş ederek şüpheliyi ayağından yaraladı. Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya devam eden şahıs, başka bir polis memurunun açtığı ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.