Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyada tehditler savurmuştu: Şahıs ters kelepçeyle emniyete getirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit ve hakaret içeren video paylaşan şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ters kelepçeyle emniyete getirildiği anlar kameraya yansıdı.
Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit ve hakaret içeren ifadeler kullandığı video paylaşan şüpheli hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
“YA GELECEKSİN YA DA VAKİT ÇOK YAKIN”
Paylaşımın kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
KİMLİĞİ VE ADRESİ KISA SÜREDE BELİRLENDİ
Ekipler tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği ve bulunduğu adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ters kelepçeyle emniyete getirildiği anlar da görüntülendi.
ADLİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
“Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” suçları kapsamında işlem yapılan şüphelinin emniyetteki adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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