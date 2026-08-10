Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyada tehditler savurmuştu: Şahıs ters kelepçeyle emniyete getirildi

Şahıs, paylaştığı videoda İstanbul Üsküdar’daki Çengelköy Polis Evi çevresinde bulunduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandı. Görüntülerde şüphelinin,

“Çengelköy Polis Evi’nin oradayım, duyuyor musun Cumhurbaşkanı? Merkezdeyim ya. Ya adam gibi geleceksin ya da vakit çok yakın. Her yerde konuşurum, Allah’tan başka kimseden korkum yok.”