15:35, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 17:27, 06/08/2026, Perşembe
87 yaşındaki Kadıköylü Nurten Teyze günümüz çıplaklığına isyan etti
İstanbul Kadıköy'de yaşayan 87 yaşındaki Nurten Teyze, sokaktaki giyim tarzlarına tepki gösterdi. Eski dönemlerle bugünü kıyaslayan yaşlı kadın, "Biz de denize girdik, bisiklete bindik ama bu kadar açık giyinmedik." diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.
Kadıköy'de yaşayan 87 yaşındaki Nurten Teyze'nin Bi' Parantez YouTube kanalına yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.
Günümüzde bazı giyim tarzlarını eleştiren Nurten Teyze, eski neslin daha ölçülü davrandığını söyledi.
‘BU KADAR AÇIKLIK OLMAZ’
Sokakta karşılaştığı bazı görüntülerden rahatsız olduğunu dile getiren Nurten Teyze,
"Rezillik çok var burada. Bacak bacak üstüne atıyor, buraya kadar açık. Vallahi billahi beddua ettim. 'Ayıp ya' dedim."ifadelerini kullandı. Açık giyinmenin kendisine göre doğru olmadığını belirten yaşlı kadın,
"Müslüman insana o kadar açıklık yakışıyor mu? Biz Müslümanız. Ben o kadar açıklığa karşıyım."diye konuştu.
‘BİZ DE DENİZE GİRDİK AMA BÖYLE GİYİNMEDİK’
Gençlik yıllarını anlatan Nurten Teyze, Kadıköy'de doğup büyüdüğünü belirterek, geçmişte sosyal hayatın içinde olduklarını ancak bugünkü kadar açık giyinmediklerini söyledi.
"Ben İstanbul'da Kadıköy gibi bir yerde doğdum, büyüdüm. Bisiklete de bindim, denize de girdim ama bu kadar açık giyinmedik. Bizim zamanımızda böyle bir açıklık yoktu."ifadelerini kullandı.
SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Nurten Teyze'nin sokak röportajındaki açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kesimler, Nurten teyzenin çıplaklığa karşı çıkmasını linçledi.
Başlıklar :İstanbulKadıköyÇıplaklıkBi' Parantez
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