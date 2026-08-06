87 yaşındaki Kadıköylü Nurten Teyze günümüz çıplaklığına isyan etti

Gençlik yıllarını anlatan Nurten Teyze, Kadıköy'de doğup büyüdüğünü belirterek, geçmişte sosyal hayatın içinde olduklarını ancak bugünkü kadar açık giyinmediklerini söyledi.

"Ben İstanbul'da Kadıköy gibi bir yerde doğdum, büyüdüm. Bisiklete de bindim, denize de girdim ama bu kadar açık giyinmedik. Bizim zamanımızda böyle bir açıklık yoktu."