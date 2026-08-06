Beştepe'de sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhur İttifakı'nın iki liderinin bir araya geldiği bu önemli görüşmenin ana gündemini ise Terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, saat 14.00'te başladı. Görüşme sona erdi.
Ana gündem çerçeve yasa kanun teklifi
Külliye'deki "Cumhur" zirvesinin ana gündem maddesi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olarak adlandırılan ve 12 maddeden oluşan Çerçeve Yasa Kanun Teklifi oldu.
Teklif, önceki gün 360 imza ile Meclis'e sunulmuştu.
"Küresel projelerin bozulmasının ilk adımı atıldı"
Öte yandan atılan imzaların hayırlı olmasını dileyen Bahçeli, "Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır." değerlendirmesini yapmıştı.
Görüşmeden ilk kareler geldi
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir."
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