YAŞ’ta terfi sahadaki tecrübeye

2026 YAŞ’ta operasyonel tecrübeye sahip isimler bir üst rütbeye yükseltildi. Stratejik birliklerin başındaki bazı komutanların görev sürelerinin uzatılması Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) kritik görevlerde devamlılık iradesi olarak yorumlandı.

SINIR ÖTESİNDE GÖREV YAPTI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 2. Ordu Komutanlığı’na bağlı kritik bir saha kolordusu olan Diyarbakır 7’nci Kolordu’nun Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin korgeneralliğe yükseldi. Korgeneral olan bir diğer isim ise Tümgeneral Alparslan Kılınç oldu. Meslek hayatının önemli bölümünü Suriye sınırında geçiren Kılınç, sınır ötesi harekâtlarda görev yapan birliklerin lojistik planlamasında kritik sorumluluklar üstlendi.

STRATEJİK NOKTADA

Türkiye’nin Irak sınırının en kritik ve dağlık hattını koruyan, sınır ötesinden gelebilecek terör sızmalarını, yasa dışı geçişleri ve kaçakçılığı engellemek için stratejik noktada yer alan Hakkâri Çukurca 2’nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükkoroğlu tümgeneralliğe terfi etti. Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) Kurmay Başkanı Tuğgeneral İsmail Özcan ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Harekât Daire Başkanı Tuğgeneral Şener Kopal da tümgeneral rütbesine yükselen isimler arasında.

SAT’TA ÖNEMLİ TERFİ

Yurt dışındaki kritik görevlerde bulunan komutanlar da terfi listesinde yer aldı. Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Komutanı Piyade Kurmay Albay Ali Karakaş ile Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutan Yardımcısı Albay Kürşad Cihan Erce tuğgeneralliğe yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda en dikkat çeken terfilerden biri Su Altı Taarruz (SAT) komandosu Eren Günay’a geldi. FETÖ’nün kumpas davaları sürecinde yaklaşık beş yıl cezaevinde kalan Günay, YAŞ kararıyla tümamiralliğe yükseldi. Mevcutta SAT Komutanlığı görevini yürüten Günay’ın terfisi, şuranın öne çıkan kararları arasında yer aldı. Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan da tümamiralliğe yükseltilen isimlerden biri oldu.

KRİTİK BİRLİKLERDE DEVAM

Şura kararları yalnızca terfilerle sınırlı kalmadı. Stratejik öneme sahip birliklerinin komutanlarının da görev sürelerinin uzatılması da dikkat çekti. Afganistan’daki 20 yıllık görevinin ardından kurulan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı Kuvvet Koruma Komutanlığı’nın ilk komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz’ün görev süresi bir yıl uzatıldı. Daha önce Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Tuğgeneral Haluk Doğan’ın görev süreleri de bir yıl uzatıldı.

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