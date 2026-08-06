Beştepe'de kritik MGK zirvesi: Toplantının ana gündemi Terörsüz Türkiye

Türkiye'nin güvenlik ve terörle mücadele politikalarında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Saat 15.30'da başlayacak kritik zirvenin ana odağını, devletin en üst kademesinde tüm detaylarıyla ele alınacak olan "Terörsüz Türkiye Süreci" oluşturuyor. Hem Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki sıcak gelişmelerin hem de yeni yasal çerçeveyle birlikte kurumlar arası eş güdüm stratejilerinin masaya yatırılacağı bu toplantı, ülkenin sınır içi ve sınır ötesi güvenlik haritasını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.

Silah bırakma aşamasında yeni rol ve kurumlar arası koordinasyon

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan çerçeve yasanın kabulüyle birlikte Milli Güvenlik Kurulu, terör örgütünün silah bırakma adımlarını doğrudan tespit ve teyit eden ana makam olarak konumlanacak. Bu doğrultuda, bugünkü toplantıda sürece dahil olan diğer devlet kurumlarıyla sağlanacak eş güdüm ve entegrasyonun yol haritası da detaylı bir şekilde masaya yatırılacak.

Saha raporları ışığında Suriye ve Irak'ın kuzeyi masada

Sürece dair en kapsamlı analizler, sıcak bölgelerden gelen güncel veriler üzerinden şekillenecek. Türk Silahlı Kuvvetleri ve istihbarat birimlerinin sahadan aktardığı detaylı raporlar ışığında, bilhassa Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeler tüm askeri ve stratejik boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Gözler zirve sonrası yayımlanacak bildiride

Bölgesel güvenliği yakından ilgilendiren toplantının sona ermesinin ardından gözler kamuoyuyla paylaşılacak olan yazılı açıklamaya çevrilecek. Yayımlanacak olan bildiride, Terörsüz Türkiye Süreci'nin gidişatına dair stratejik değerlendirmelerin geniş yer bulması bekleniyor.

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