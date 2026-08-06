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Terörsüz Türkiye yasası Meclis’te

Terörsüz Türkiye yasası Meclis’te

Uğur Duyan
04:00, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 04:05, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Terörsüz Türkiye yasası Meclis’te
Feti Yıldız, Abdullah Güler, Abdulhamit Gül.

Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti, MHP, CHP, DEM, HÜDA PAR ve Yeni Yol Partisi’nden 360’tan fazla milletvekilinin imzasını taşıyan 12 maddelik teklif, “PKK’nın silah bıraktığı” tespitinin ardından uygulanacak düzenlemeleri içeriyor. Teklife göre 15 yıl veya daha az hapis cezası alanların infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet alanların infazı 10 yıl ertelenebilecek.

Terörsüz Türkiye için hazırlanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti, MHP, CHP, DEM Parti, HÜDA PAR, Yeni Yol Partisi’nden 360 civarında milletvekilinin imzasını taşıyan 12 maddelik teklif, PKK/KCK’nın silah bıraktığının güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararıyla Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından uygulanacak düzenlemeleri içeriyor. Yarın Adalet Komisyonu'nda görüşmelerine başlanacak teklifin salı gününe kadar da Genel Kurul'dan geçerek yasalaşması öngörülüyor.

1 HAZİRAN 2005 ÖNCESİ KAPSAM DIŞI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP'den Feti Yıldız, Erkan Akçay ile Filiz Kılıç ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül’ün katılımıyla teklifin ayrıntıları kamuoyuna açıklandı. Kritik maddeler şunlar:

  • Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005’ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlar kapsam dışında bırakıldı. Bunun dışındaki suçlarda ceza miktarına göre soruşturma ve kovuşturmaların 5 ya da 10 yıl ertelenmesi öngörülüyor. Erteleme süresince dava zaman aşımı işlemeyecek, deliller korunacak, müsadereye konu mal varlıkları ise Hazine tarafından kaydedilecek.

İNFAZ ERTELEMESİ GELİYOR

  • Kesinleşmiş mahkûmiyetlerin infazı ertelenebilecek. Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezası alanların infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet alanların infazı ise 10 yıl ertelenebilecek.
  • Mahkûmiyet nedeniyle doğan vatandaşlık haklarından yoksun bırakılması da süre şartına bağlandı. Buna göre infazı 5 yıl ertelenenler için en az 2 yıl, 10 yıl ertelenenler için ise en az 3 yıl geçmesi gerekecek.

İZLEME KURULU

  • Teklifle süreci takip edecek bir İzleme Komisyonu oluşturulacak.
  • Kanundan yararlanmak isteyenler, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde Cumhuriyet başsavcılıklarına veya kurulun belirleyeceği kurumlara yazılı başvuruda bulunabilecek.
  • Kanunla verilen görevleri yerine getiren kişiler, bu faaliyetleri nedeniyle hukuki, idari, cezai sorumluluk taşımayacak.

AK Parti Grup Başkanı Güler, elebaşı Abdullah Öcalan’a ilişkin soruya “Herhangi bir özel statü yok” dedi.

İlk imza sahipleri

  • Teklifin ilk imzaları, AK Parti adına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP adına Genel Başkan Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Parti adına Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, eski Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli tarafından atıldı. Teklife AK Parti, MHP, DEM Parti ve CHP’nin grup yönetimi düzeyinde destek verdi. AK Parti milletvekillerinin tamamına yakını teklife imza atarken, DEM Parti’de tüm milletvekilleri değil; eski eş genel başkanlar ile bazı grup yöneticilerinin imzaları yer aldı. CHP adına Grup Başkanı Faik Öztrak ile grup başkanvekilleri Sevda Erdan Kılınç ve Rahmi Aşkan Türeli teklifi imzaladı. Yeni Parti ise teklife imza vermedi.

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Başlıklar :terörsüz türkiyetbmmsiyaset
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