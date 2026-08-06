Terörsüz Türkiye yasası Meclis’te

Teklifin ilk imzaları, AK Parti adına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP adına Genel Başkan Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Parti adına Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, eski Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli tarafından atıldı. Teklife AK Parti, MHP, DEM Parti ve CHP’nin grup yönetimi düzeyinde destek verdi. AK Parti milletvekillerinin tamamına yakını teklife imza atarken, DEM Parti’de tüm milletvekilleri değil; eski eş genel başkanlar ile bazı grup yöneticilerinin imzaları yer aldı. CHP adına Grup Başkanı Faik Öztrak ile grup başkanvekilleri Sevda Erdan Kılınç ve Rahmi Aşkan Türeli teklifi imzaladı. Yeni Parti ise teklife imza vermedi.