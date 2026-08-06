Anasayfa
Gündem
Politika
Bakan Göktaş'tan yeni düzenleme mesajı: Şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetleri gözetildi

Bakan Göktaş'tan yeni düzenleme mesajı: Şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetleri gözetildi

00:24, 06/08/2026, Perşembe
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bakan Göktaş'tan yeni düzenleme mesajı: Şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetleri gözetildi
Bakan Göktaş, teklifin şehit aileleri ve gazilerin taleplerini içerdiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nde şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin temel ilke olarak gözetildiğini söyledi. "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında 18 ilde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini belirten Göktaş, bu görüşmelerde dile getirilen taleplerin kanun teklifine yansıtıldığını ifade etti. Göktaş, düzenlemeyle gazi aylıklarının artırıldığını, şehit anne ve babalarının aylıklarının asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde güvence altına alındığını, ayrıca terörle mücadelede yaralanmasına rağmen malul sayılmayanlar ile 15 Temmuz gazilerine de ilk kez düzenli aylık bağlanacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetlerinin özellikle temel ilke olarak bu yasada gözetildiğini vurgulamak istiyorum." dedi.

"18 ilimizde şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geldik"

Göktaş, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin Bakan Göktaş, bundan sonraki süreçte herkesin ortak sorumluluğunun, el birliğiyle "Terörsüz Türkiye" hedefinin başarıya ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak sürece doğrudan katkı sunduklarını belirten Göktaş, "Bakanlık olarak biz Terörsüz Türkiye kardeşlik sofraları etrafında 18 ilimizde şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geldik. Onları dinlemek istedik. Onlara bu süreci anlatmak istedik. Onların hassasiyetlerini ele aldık. Zira bu süreç ancak onlarla birlikte yürür." dedi.

"Şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetleri özellikle temel ilke olarak bu yasada gözetildi"

Şehitlerin emanetleri ve gazilerle beraber bu süreci inşa edeceklerini vurgulayan Göktaş, "Onların hassasiyetleri de doğrudan bu komisyon raporlarına intikal etti. Dolayısıyla bu kanun teklifinde onların da hassasiyetleri ele alındı. Şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetlerinin özellikle temel ilke olarak bu yasada gözetildiğini vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Göktaş, bundan sonraki süreçte de toplumsal hafızayı canlı tutmak, milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla hem psikososyal destek çalışmalarını hem de kadınlar ve gençlere yönelik sanatsal ve kültürel faaliyetleri Türkiye genelinde sürdüreceklerini söyledi.

"Kapsam tüm er, gazi ve koruyucuları kapsıyor"

Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak imzasıyla pazartesi günü TBMM'ye sunulduğunu hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Aylıklarda özellikle bir artış talebi vardı. Terörle mücadele kapsamında gazi ve er, erbaş ve güvenlik koruyucularımızın aylıkları artırıldı. Zira son yıllarda onların o yönde bir talepleri vardı. Kapsam tüm er, gazi ve koruyucuları kapsıyor. Mevcut durumda 45 bin - 75 bin lira arası bir aylık alırken yeni düzenlemeyle aylıkları 58 bin ile 86 bin 595 liraya yükseltildi. Ayrıca muayenede bir yaş sınırı vardı. Burada da 41 yaşını 55 yaşına yükselttik."

Bakan Göktaş, şehit anne babalarının toplam aylıklarının özellikle asgari ücretten az olmamasının sağlandığını belirtti.

İlk defa terörle mücadelede malul sayılmayanlar için aylık alma hakkı tanındı

Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da yaralanmasına rağmen mevcut kriterler nedeniyle malul sayılmayanlar için de düzenleme yapıldığını söyleyen Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"İlk defa terörle mücadelede yaralanmış ancak malul sayılmayan er ve erbaşlarımız da bu kanun kapsamına alındı. İlk defa onlara da aylık alma hakkı tanındı. 15 Temmuz gazilerimize yönelik de ilk defa malul sayılmayanlara yönelik de düzenli bir aylık tespit edildi ve bundan sonraki süreçte onlara da ilk defa bu destek sağlandı."

Ücretsiz seyahat kartı, elektrik, su gibi ek sosyal haklarla beraber şehit yakınları ve gazilerin yanında olmayı sürdüreceklerini aktaran Bakan Göktaş, "Bu tarihi bir düzenleme zira ilk defa aylık bağlanan gazi gruplarımız var. Gazi sayılan gruplarımız var. Özellikle terörle mücadelede yaralanmış ancak malul sayılmayanların aylık alması çok değerliydi." dedi.

"Yılın bir günü değil, her daim şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanındayız"

Bakan Göktaş, 2013 yılından itibaren bu kadar kapsamlı bir çalışmanın ilk defa hayata geçirildiğine dikkati çekerek, "Yılın bir günü değil, her daim şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanındayız, onları her daim ziyaret ediyoruz. Bakın ocak ayından bugüne kadar 99 bine yakın ev ziyaretleri gerçekleştirmişiz. Bunu biz bir vefa borcu olarak görüyoruz. Yani onlara ne yapsak azdır. Gerçekten onlara minnettarız." ifadelerini kullandı.

Göktaş, yapılan düzenlemelerin hayırlı olmasını dileyerek, "Ben şimdiden tekrar bu düzenlemelerimizin özellikle şehit ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreçte de her daim devlet olarak yanlarında olmaya, millet olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Başlıklar :Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir GöktaşTerörle MücadeleTRT Haber canlı yayını
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026