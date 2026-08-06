Sürecin en önemli aşaması

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı yaklaşık üç buçuk saat sürdü. Toplantının gündemine dair açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, en önemli gündem maddesinin Terörsüz Türkiye süreci olduğunu belirtti. Çelik, “Cumhurbaşka-nımız, Terörsüz Türkiye konusunda şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların bugün geldiği nokta ve bundan sonrasında da bu süreci başarıya ulaştırmak için yapılması gerekenler, ortaya konulması gereken tavırlar, kullanılacak üslup ve Cumhur İttifakı’nın birlik ve dirliği açısından ilgili talimatları verdiler. Tabii aynı şekilde bu konuyla ilgili devlet kurumlarının koordinasyonu bakımından talimatlarını tekrar hatırlattılar. Bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte iki yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu” diye konuştu. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefi, etrafımızdaki gelişmeleri çok iyi izlediğimizde, yakın bölgemizde emperyalistlerin ve Siyonistlerin hangi kirli planları, bölgeyi parçalamaya dönük ve bölge insanlarını birbirine düşürmeye dönük hangi şer şebekelerini devreye soktuğunu düşündüğümüzde, Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü devlet aklının bugün siyasette, Meclis’te ve diğer alanlarda tecelli eden siyaset aklının, milletimizin değerlerinin, irfanının ve basiretinin bir neticesi olarak ortaya çıktı.”

YUMRUK YUMRUĞA DEĞİL KOL KOLA

Çelik, “Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge nedir, diye tek cümleyle tanımlayacak olsak, bu bölgemizde herkes için, Türk için, Kürt için, Arap için, Sünni için, Alevi için, Şii için ve diğer herkes için kötü niyet besleyenlere, bu kötü niyetlerine geçit vermeyecek şekilde verilmiş bir cevaptır diyebiliriz" şeklinde konuştu. Çelik, süreç için "Yakın bölgemizdeki bütün halkların yumruk yumruğa değil, kol kola yürüyeceği bir tarihi ve geleceği inşa etmektir” ifadelerini kullandı.

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