İstanbul’da büyük elektrik kesintisi: 22 ilçe karanlığa gömülecek 9 saat sürecek
09:56, 10/08/2026, PazartesiG: Güncelleme: 10:39, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul’da bugün elektrik kesintisi alarmı! BEDAŞ’ın yayımladığı güncel programa göre 22 ilçede elektrikler kesilecek. Bazı mahallelerde kesintinin süresi 9 saate kadar çıkacak. Elektriği kesilecek ilçeler ve saatler belli oldu.
İstanbullular dikkat! BEDAŞ, 10 Ağustos Pazartesi günü bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul’un 22 ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.
Bazı bölgelerde elektrikler saatlerce gelmeyecek.
Kesintinin yaşanacağı mahalleler ve elektriklerin yeniden verileceği saatler BEDAŞ’ın güncel listesinde yer aldı.
İŞTE KESİNTİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ....
Başlıklar :İstanbulelektrik kesintisiBEDAŞ
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