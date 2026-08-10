Sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğrafların ardından bölgeye olan ilgi her geçen gün artarken, yüzlerce kişi bu farklı deneyimi yaşamak için Yalancı Boğaz’ı ziyaret ediyor. Zaman zaman bel hizasına kadar yükselen su seviyesinde gerçekleştirilen geçişler, ziyaretçilere keyifli ve farklı anlar yaşatıyor.