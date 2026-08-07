Piyasaya sürülmeden yakalandı: Tam 6,6 ton kaçak çay
16:57, 07/08/2026, Cuma
AA
Tonlarca kaçak çay yakalandı.
Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 6 ton 662 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bir depoda 6 ton 662 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Başlıklar :ASAYİŞBalıkesirkaçakçılık
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