Düğünde atılan havai fişek yangın çıkardı
23:38, 06/08/2026, Perşembe
IHA
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa süre içerisinde söndürüldü
Balıkesir'deki bir düğünde yapılan havai fişek gösterisi yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bir düğünde atılan havai fişekler yol kenarındaki otları tutuşturdu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Susurluk’ta bir düğün salonunun hemen yanında yapılan havai fişek gösterisi yangına neden oldu. Yol kenarındaki otların tutuşurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Başlıklar :YangınDüğünHavai Fişek
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