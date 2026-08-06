Düğünde atılan havai fişek yangın çıkardı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bir düğünde atılan havai fişekler yol kenarındaki otları tutuşturdu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Susurluk’ta bir düğün salonunun hemen yanında yapılan havai fişek gösterisi yangına neden oldu. Yol kenarındaki otların tutuşurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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