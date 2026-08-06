Bandırma’da yanan ev kullanılamaz hale geldi
22:00, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 22:18, 06/08/2026, Perşembe
IHA
Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Yeşilçomlu Mahallesi’nde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, kerpiç evde yangın meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 3 araç ve 9 personelle olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin olay yerine ulaşmasında, müstakil evin alevlere teslim olduğu belirlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında evin çatısı büyük hasar görürken, yapı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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