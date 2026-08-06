Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Suudi Arabistan'a gidecek
21:34, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 22:03, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Suudi Arabistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın, yarın Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.
İletişim Başkanı Duran, Erdoğan'ın, ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesinin öngörüldüğünü ifade etti.
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Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanSuudi ArabistanPakistan
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