Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira: 4 milyon 900 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Ulukışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi, halk sağlığının korunması ve vergi kaybının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 milyon 900 bin adet doldurulmuş makaron bulundu.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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