İlkay Çiçek'in eşi sessizliğini bozdu: Pes dedirten savunma
CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ortaya çıkan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran skandal WhatsApp yazışmalarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sevgilisiyle yaptığı öne sürülen mesajlaşmaların gündem olmasının ardından Çiçek'in eşinden akıllara zarar 'yapay zeka' savunması geldi.
İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, Menderes Belediyesinde çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verildiği, inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı, "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarının örgütlü şekilde işlendiği tespit edildi.
Belediye Başkanı Çiçek'in de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında skandal Whatsapp mesajları, sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştı. Çiçek'in sevgilisine gönderdiği cinsel içerikli ve belediyedeki 'rüşvet çarkını' ön plana çıkartan mesajlar tepki toplamıştı.
Kocasını savundu: Yapay zeka
Sevgilisine attığı mesajların kamuoyunda deprem etkisi göstermesinin ardından Çiçek'in eşi Melek Çiçek, kameralar karşısına geçti. Eşi Çiçek'e güvendiğini söyleyen Melek Çiçek, görsellerin 'yapay zeka' ile hazırlandığını iddia etti.
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