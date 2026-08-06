Anasayfa
Gündem
İlkay Çiçek'in eşi sessizliğini bozdu: Pes dedirten savunma

İlkay Çiçek'in eşi sessizliğini bozdu: Pes dedirten savunma

14:52, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:58, 06/08/2026, Perşembe
Diğer
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İlkay Çiçek'in eşi sessizliğini bozdu: Pes dedirten savunma
Çiçek'in rüşvet aldığını itiraf ettiği sevgilisiyle mesajlaşmaları ortaya çıkmıştı.

CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ortaya çıkan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran skandal WhatsApp yazışmalarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sevgilisiyle yaptığı öne sürülen mesajlaşmaların gündem olmasının ardından Çiçek'in eşinden akıllara zarar 'yapay zeka' savunması geldi.

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.


Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, Menderes Belediyesinde çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verildiği, inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı, "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarının örgütlü şekilde işlendiği tespit edildi.


Belediye Başkanı Çiçek'in de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında skandal Whatsapp mesajları, sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştı. Çiçek'in sevgilisine gönderdiği cinsel içerikli ve belediyedeki 'rüşvet çarkını' ön plana çıkartan mesajlar tepki toplamıştı.


Kocasını savundu: Yapay zeka


Sevgilisine attığı mesajların kamuoyunda deprem etkisi göstermesinin ardından Çiçek'in eşi Melek Çiçek, kameralar karşısına geçti. Eşi Çiçek'e güvendiğini söyleyen Melek Çiçek, görsellerin 'yapay zeka' ile hazırlandığını iddia etti.


Melek Çiçek konuşmasında;
"Yapay zeka ile hazırlanan yalan yanlış haberlerin son bulmasını istiyorum, elinizi vicdanınıza koyun, iki tane evladım var. Adaletin yerini bulmasını istiyorum ve eşime güvenim sonsuz."
ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Şehit aileleri ile gazilerin hassasiyetleri temel ölçü
Gündem
Bakan Gürlek'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Şehit aileleri ile gazilerin hassasiyetleri temel ölçü
Bakan Fidan: Uluslararası toplum İsrail'e güçlü tepki ortaya koymalı
Gündem
Bakan Fidan: Uluslararası toplum İsrail'e güçlü tepki ortaya koymalı
Ehliyetinde bu tarih olanlar dikkat: Para cezası uygulanacak
Hayat
Ehliyetinde bu tarih olanlar dikkat: Para cezası uygulanacak
'Siyah elmas' olarak biliniyor doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 25 bin liraya satılıyor
Ekonomi
'Siyah elmas' olarak biliniyor doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 25 bin liraya satılıyor
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor
Dünya
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor
Başlıklar :i̇lkay çiçekmenderes belediyesii̇zmir
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026