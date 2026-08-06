Ehliyetinde bu tarih olanlar dikkat: Para cezası uygulanacak
Ehliyet üzerinde yer alan geçerlilik tarihinin gözden kaçırılması, sürücülere yüksek tutarlı idari para cezası olarak geri dönebiliyor. Türkiye'de eski tip sürücü belgesini süresi içinde yenilemeyenlere 12 bin 978 TL ceza uygulanırken, uzmanlar mağduriyet yaşanmaması için ehliyetlerin son geçerlilik tarihinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.
İngiltere'de ehliyetlerin geçerlilik süresine ilişkin yapılan uyarılar milyonlarca sürücünün dikkatini çekerken, benzer kurallar Türkiye'de de uygulanıyor.
Sürücüler farkına varmayabiliyor
İngiltere'nin önde gelen kişisel finans uzmanlarından ve Money Saving Expert (MSE) platformunun kurucusu Martin Lewis, yayımladığı açıklamada yaklaşık 2.7 milyon sürücünün farkında olmadan geçerlilik süresi dolmak üzere olan ehliyetlerle trafiğe çıkabileceğini belirtti. Lewis, özellikle fotoğraflı sürücü belgelerinin düzenli olarak yenilenmesi gerektiğini vurguladı.
X hesabından paylaştığı videoda sürücülere ehliyetlerinin ön yüzünde yer alan "4b" bölümünü kontrol etmeleri çağrısında bulunan Lewis, bu alanda yazan tarihin belgenin geçerlilik süresini gösterdiğini söyledi. Uzman isim, süresi dolmuş bir ehliyetle araç kullanılması halinde polis denetimlerinde 1.000 sterline kadar para cezası uygulanabileceği uyarısında bulundu.
Türkiye'de de uygulanıyor
Türkiye'de de sürücü belgeleriyle ilgili benzer bir düzenleme yürürlükte bulunuyor. Eski tip ehliyetlerin yeni nesil çipli sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025 tarihinde sona erdi.
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