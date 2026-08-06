Uçak yolculuğunu sevenler için şaşırtıcı uygulama: Artık ücretli olacak

81 il 106'ya mı çıkıyor? 100 numaralı plaka kimin olacak? İşte Türkiye'nin en çok merak edilen plakası

Türkiye haritası yeniden mi çizilecek? Seçim öncesi gündeme gelmesi beklenen yeni düzenlemeyle 25 büyük ilçenin il statüsüne kavuşacağı iddia edildi. İl sayısının 81'den 106'ya yükselmesini öngören plan, plaka kodları ve il isimleriyle ilgili yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Çalışmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise aynı adı taşıyan ilçeler oldu. Ayrıca yeni illere verilecek plaka kodları da tartışma konusu olurken, "100" numaralı plakanın hangi ile verileceği şimdiden merak ediliyor.