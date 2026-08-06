Uçak yolculuğunu sevenler için şaşırtıcı uygulama: Artık ücretli olacak
Şubat 2027'den itibaren yürürlüğe girecek yeni sistem kapsamında, baş üstü bagaj dolaplarını kullanmak isteyen yolcular ek ücret ödeyecek. Şirket, bu adımla hem uçağa biniş süresini kısaltmayı hem de seferlerde yaşanan gecikmeleri azaltmayı amaçlıyor.
Avustralya merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Jetstar, yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye karar verdi.
Yolcular, koltuğun altına sığabilecek sırt çantası, el çantası veya dizüstü bilgisayar çantası gibi kişisel eşyalarını ücretsiz olarak kabine alabilecek. Ayrıca bu tür çantalar için uygulanan 7 kilogramlık ağırlık sınırı da kaldırılacak.
New York Post'un haberine göre tekerlekli kabin valizi ya da büyük el bagajını baş üstü dolabına yerleştirmek isteyen yolcuların, uçuş güzergâhına bağlı olarak tek yön için en az 25 Avustralya doları ödemesi gerekecek. Bu hizmeti satın alan yolcuların kabin bagajı hakkı ise 10 kilograma çıkarılacak. Aynı zamanda öncelikli biniş hakkı da sunulacak.
Jetstar, yeni uygulamayla birlikte kapılarda yapılan bagaj tartım işlemlerini kaldırmayı ve yolcu akışını hızlandırmayı hedefliyor.
Şirketin Üst Yöneticisi Stephanie Tully, baş üstü bagaj alanının daha verimli kullanılmasının uçakların zamanında kalkış oranını artıracağını belirterek, yeni sistemin operasyonel verimliliğe katkı sağlayacağını ifade etti.
Benzer uygulamalar uzun süredir Ryanair, Wizz Air ve Frontier gibi düşük maliyetli hava yolu şirketlerinde kullanılıyor. Uzmanlar, Jetstar'ın attığı bu adımın ilerleyen dönemde farklı pazarlardaki hava yolu şirketleri tarafından da örnek alınabileceğini değerlendiriyor.
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