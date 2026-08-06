Anasayfa
Hayat
Aktüel
Su havzasına yaklaşanlara SMS alarmı: Yeni sistem devrede

Su havzasına yaklaşanlara SMS alarmı: Yeni sistem devrede

11:58, 06/08/2026, Perşembe
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Su havzasına yaklaşanlara SMS alarmı: Yeni sistem devrede

DİSKİ Genel Müdürlüğünce başlatılan uygulamayla Dicle Baraj Gölü havzasına yaklaşan kişilerin cep telefonlarına, "Bulunduğunuz alan içme suyu havza koruma alandır. Bu alana çöp bırakılması, hayvan atıklarının dökülmesi, kamp ve piknik yapılması, suya girilmesi ve izinsiz yapılaşma yasaktır. İçme suyu kaynaklarımızı birlikte koruyalım" mesajı gönderiliyor .

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce, kentin içme suyu kaynağı olan Dicle Baraj Gölü'nün temiz tutulması için hayata geçirilen uygulamayla su havzasına yaklaşan kişiler cep telefonlarına gönderilen mesajla uyarılıyor.



Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce, kentin içme suyu kaynağı olan Dicle Baraj Gölü'nün temiz tutulması için hayata geçirilen uygulamayla su havzasına yaklaşan kişiler cep telefonlarına gönderilen mesajla uyarılıyor.

Eğil ilçesinde 1986 yılında yapımına başlanan Dicle Baraj Gölü, 1997'de tamamlanarak su tutmaya başladı.


Enerji üretimi ve tarımsal sulamada kullanılmak üzere yapılan baraj gölü, 2001 yılından itibaren Diyarbakır'ın içme suyu ihtiyacını da karşılamaya başlayan önemli bir su kaynağı haline geldi.

Eğil ilçesinde 1986 yılında yapımına başlanan Dicle Baraj Gölü, 1997'de tamamlanarak su tutmaya başladı.Enerji üretimi ve tarımsal sulamada kullanılmak üzere yapılan baraj gölü, 2001 yılından itibaren Diyarbakır'ın içme suyu ihtiyacını da karşılamaya başlayan önemli bir su kaynağı haline geldi.

Baraj havzası, DİSKİ Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve 2024'te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan "Dicle Baraj Gölü Havza Koruma Planı" ile koruma altına alındı.


Plan doğrultusunda yaklaşık 634 kilometrekarelik havzanın korunması için çeşitli çalışmalar yürüten DİSKİ tarafından GSM operatörleriyle anlaşma yapıldı.


Bu kapsamda koruma altına alınan alana giren kişilerin hizmet aldığı GSM operatörlerine ait hat, ilgili baz istasyonu tarafından algılanarak, cep telefonlarına uyarı mesajı gönderiliyor.

Baraj havzası, DİSKİ Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve 2024'te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan "Dicle Baraj Gölü Havza Koruma Planı" ile koruma altına alındı.Plan doğrultusunda yaklaşık 634 kilometrekarelik havzanın korunması için çeşitli çalışmalar yürüten DİSKİ tarafından GSM operatörleriyle anlaşma yapıldı.Bu kapsamda koruma altına alınan alana giren kişilerin hizmet aldığı GSM operatörlerine ait hat, ilgili baz istasyonu tarafından algılanarak, cep telefonlarına uyarı mesajı gönderiliyor.

Kısa mesajda, "Bulunduğunuz alan içme suyu havza koruma alandır. Bu alana çöp bırakılması, hayvan atıklarının dökülmesi, kamp ve piknik yapılması, suya girilmesi ve izinsiz yapılaşma yasaktır. İçme suyu kaynaklarımızı birlikte koruyalım." ifadeleri yer alıyor.



Kısa mesajda, "Bulunduğunuz alan içme suyu havza koruma alandır. Bu alana çöp bırakılması, hayvan atıklarının dökülmesi, kamp ve piknik yapılması, suya girilmesi ve izinsiz yapılaşma yasaktır. İçme suyu kaynaklarımızı birlikte koruyalım." ifadeleri yer alıyor.

 "Kaynak ne kadar iyi korunursa arıtma süreçleri de o kadar sağlıklı yürür"


DİSKİ Genel Müdürü Mehmet Şerifoğlu, AA muhabirine, Diyarbakır kent merkezinin büyük bölümünün ve Ergani, Eğil ve Dicle ilçelerinin içme sularının Dicle Baraj Gölü'nden karşılandığını söyledi.


Şerifoğlu, yürüttükleri proje kapsamında diğer ilçeleri de sisteme dahil edeceklerini ifade ederek, "Dicle Barajı bir gölün ötesinde yüz binlerce kişinin her gün içme suyunu kullandığı bir kaynaktır. Havzanın korunmasını bir çevre meselesinin ötesinde değerlendiriyoruz. Musluğumuza ulaşan suyun güvenliği, kaynağın korunmasına bağlı. Kaynak ne kadar iyi korunursa arıtma süreçleri de o kadar sağlıklı ve sürdürülebilir yürür." dedi.


Yaklaşık 634 kilometrekarelik bu alan içerisinde ilçe merkezleri, mahalleler ve mezraların bulunduğunu, koruma esaslarının da göle olan uzaklığa göre belirlendiğini belirten Şerifoğlu, en hassas bölgelerde kuralların daha sıkı uygulandığını aktardı.

&nbsp;"Kaynak ne kadar iyi korunursa arıtma süreçleri de o kadar sağlıklı yürür"DİSKİ Genel Müdürü Mehmet Şerifoğlu, AA muhabirine, Diyarbakır kent merkezinin büyük bölümünün ve Ergani, Eğil ve Dicle ilçelerinin içme sularının Dicle Baraj Gölü'nden karşılandığını söyledi.Şerifoğlu, yürüttükleri proje kapsamında diğer ilçeleri de sisteme dahil edeceklerini ifade ederek, "Dicle Barajı bir gölün ötesinde yüz binlerce kişinin her gün içme suyunu kullandığı bir kaynaktır. Havzanın korunmasını bir çevre meselesinin ötesinde değerlendiriyoruz. Musluğumuza ulaşan suyun güvenliği, kaynağın korunmasına bağlı. Kaynak ne kadar iyi korunursa arıtma süreçleri de o kadar sağlıklı ve sürdürülebilir yürür." dedi.Yaklaşık 634 kilometrekarelik bu alan içerisinde ilçe merkezleri, mahalleler ve mezraların bulunduğunu, koruma esaslarının da göle olan uzaklığa göre belirlendiğini belirten Şerifoğlu, en hassas bölgelerde kuralların daha sıkı uygulandığını aktardı.

Şerifoğlu, şunları kaydetti:


"Mesafe arttıkça koruma tedbirleri kademeli olarak değişiyor. Sahada karşılaştığımız riskler aslında belli. Evsel ve hayvansal atıkların gelişigüzel bırakılması, kaçak yapılaşma, izinsiz kamp ve piknik faaliyetleri ya da gölde yapılan kontrolsüz su etkinlikleri zaman içinde su kaynağı üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Bu nedenle koruma alanını kullanan herkesin belirlenen kurallara uyması belirleyici bir öneme sahip. Beklentimiz, koruma alanına atık bırakılmaması, göle en yakın hassas bölgelerde izinsiz faaliyet yapılmaması ve herhangi bir kirlilik ya da usulsüz bir durum görüldüğünde ilgili kurumlara bilgi verilmesi. Çünkü bu kaynağın korunması herkesin ortak sorumluluğudur. Bu su var diye burada bu kadar medeniyet kuruldu. Diyarbakır'da 33 medeniyetin yaşam kaynağı olan bu nehri ve bu havzayı korumaya devam edeceğiz."



Şerifoğlu, şunları kaydetti:"Mesafe arttıkça koruma tedbirleri kademeli olarak değişiyor. Sahada karşılaştığımız riskler aslında belli. Evsel ve hayvansal atıkların gelişigüzel bırakılması, kaçak yapılaşma, izinsiz kamp ve piknik faaliyetleri ya da gölde yapılan kontrolsüz su etkinlikleri zaman içinde su kaynağı üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Bu nedenle koruma alanını kullanan herkesin belirlenen kurallara uyması belirleyici bir öneme sahip. Beklentimiz, koruma alanına atık bırakılmaması, göle en yakın hassas bölgelerde izinsiz faaliyet yapılmaması ve herhangi bir kirlilik ya da usulsüz bir durum görüldüğünde ilgili kurumlara bilgi verilmesi. Çünkü bu kaynağın korunması herkesin ortak sorumluluğudur. Bu su var diye burada bu kadar medeniyet kuruldu. Diyarbakır'da 33 medeniyetin yaşam kaynağı olan bu nehri ve bu havzayı korumaya devam edeceğiz."

"Toplumdaki farkındalığı artırmaya çalışıyoruz"


Havzanın korunması için teknik çalışmalar sürdürdüklerini anlatan Şerifoğlu, atık suların su kaynağına ulaşmasını önleyecek altyapı ve arıtma yatırımlarına devam ettiklerini söyledi.


Şerifoğlu, "Bir taraftan koruyucu altyapı güçlendirilirken diğer taraftan toplumdaki farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Böyle bir su kaynağını herhangi bir kurumun tek başına koruması olanaklı görünmüyor. Koruma planında görev alan kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bölgede yaşanan insanların birlikte hareket etmesi gerekiyor. Hepimiz aynı kaynaktan yararlanıyoruz. Belki de Dicle Nehri vardı diye Diyarbakır kuruldu. Dolayısıyla bizim koruma yükümlülüğümüz var. Bu havza planı içerisinde yapılması gereken tüm faaliyetleri belli periyotlarda denetleyerek, bazı alanları kısıtlayarak suyumuzu korumaya çalışıyoruz. Kanunlarda geçen yetkileri, haklarımızı kullanarak suyumuzu temiz tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.


"Havza alanına giren kişiye kısa mesajla ulaşıyoruz"


Şerifoğlu, havzanın korunması için son olarak kısa mesaj uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:


"Havza alanına giren her kişiye kısa mesajla ulaşıyoruz, bu alanın korunması gereken bir alan olduğunu hatırlatıyoruz. Bu havzanın içerisinde yerleşim alanları da var. Burada yaşayanları da biz bilgilendiriyoruz. Okullarda, camilerde... Günübirlik buradan geçen, piknik yapmaya, su sporlarına gelen insanlara bir hatırlatma metni olarak bunu anlatıyoruz. Bunun da onlarda bir etki uyandıracağını düşünüyoruz. Amacımız suyu doğduğu yerde en temiz haliyle muhafaza etmektir."


Barajdan aldıkları ham suyu 32 kilometre uzaklıktaki arıtma tesisinde modern koşullarda arıtarak insanlara ulaştırdıklarını anlatan Şerifoğlu, arıtılan suyun akredite laboratuvarlarında incelendiğini ve sonuçların açık bir şekilde yayınlandığını kaydetti.


Şerifoğlu, "Musluklarımızdan akan su, dışarıdan satın aldığımız suyun kalitesinin çok üstünde." dedi.

"Toplumdaki farkındalığı artırmaya çalışıyoruz"Havzanın korunması için teknik çalışmalar sürdürdüklerini anlatan Şerifoğlu, atık suların su kaynağına ulaşmasını önleyecek altyapı ve arıtma yatırımlarına devam ettiklerini söyledi.Şerifoğlu, "Bir taraftan koruyucu altyapı güçlendirilirken diğer taraftan toplumdaki farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Böyle bir su kaynağını herhangi bir kurumun tek başına koruması olanaklı görünmüyor. Koruma planında görev alan kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bölgede yaşanan insanların birlikte hareket etmesi gerekiyor. Hepimiz aynı kaynaktan yararlanıyoruz. Belki de Dicle Nehri vardı diye Diyarbakır kuruldu. Dolayısıyla bizim koruma yükümlülüğümüz var. Bu havza planı içerisinde yapılması gereken tüm faaliyetleri belli periyotlarda denetleyerek, bazı alanları kısıtlayarak suyumuzu korumaya çalışıyoruz. Kanunlarda geçen yetkileri, haklarımızı kullanarak suyumuzu temiz tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu."Havza alanına giren kişiye kısa mesajla ulaşıyoruz"Şerifoğlu, havzanın korunması için son olarak kısa mesaj uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:"Havza alanına giren her kişiye kısa mesajla ulaşıyoruz, bu alanın korunması gereken bir alan olduğunu hatırlatıyoruz. Bu havzanın içerisinde yerleşim alanları da var. Burada yaşayanları da biz bilgilendiriyoruz. Okullarda, camilerde... Günübirlik buradan geçen, piknik yapmaya, su sporlarına gelen insanlara bir hatırlatma metni olarak bunu anlatıyoruz. Bunun da onlarda bir etki uyandıracağını düşünüyoruz. Amacımız suyu doğduğu yerde en temiz haliyle muhafaza etmektir."Barajdan aldıkları ham suyu 32 kilometre uzaklıktaki arıtma tesisinde modern koşullarda arıtarak insanlara ulaştırdıklarını anlatan Şerifoğlu, arıtılan suyun akredite laboratuvarlarında incelendiğini ve sonuçların açık bir şekilde yayınlandığını kaydetti.Şerifoğlu, "Musluklarımızdan akan su, dışarıdan satın aldığımız suyun kalitesinin çok üstünde." dedi.
Başlıklar :su havzasısms alarm sistemidi̇ski̇
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026