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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni gördünüz mü?
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Halime Kirazlı
12:32, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:04, 06/08/2026, Perşembe

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni gördünüz mü?

Kasım 2025’te hizmete açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul’a yalnızca geniş bir yeşil alan değil; sergileri, geleneksel sanat atölyeleri, kütüphaneleri ve lezzet duraklarıyla günün tamamını geçirebileceğiniz yeni bir yaşam alanı kazandırdı. Mukaddes Eserler Sergisi’nden Usta Eller Çarşısı’na uzanan rotayı gezdik, günün sonunda kuymağın başına oturduk.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne kuymak yemek için gitmedik ama günün sonunda yolumuz onun başına çıktı. Öncesinde ise yaklaşık iki milyon metrekarelik bu devasa alanın içinde sanattan zanaata, kitaptan spora uzanan oldukça uzun bir rota bizi bekliyordu.

Kasım 2025’te açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, yalnızca yürüyüş yapılacak büyük bir park olarak değil; insanların gün boyunca vakit geçirebileceği, kültürle, sanatla ve üretimle buluşabileceği bir yaşam alanı olarak tasarlanmış. Alanın 1 milyon 215 bin metrekaresini yeşil alan oluşturuyor. Burada 20 bin 399 ağaç, 28 bin kişilik etkinlik çayırı, yürüyüş ve bisiklet yolları ile spor alanları bulunuyor. Millet bahçesi aynı zamanda olası bir afet sırasında 165 binden fazla kişinin barınabileceği bir toplanma alanı niteliği taşıyor.

İlk durak: Mukaddes Eserler Sergisi

Biz gezmeye yeşil alanlardan değil, sanatla başladık. Mukaddes Eserler Sergisi’nde Kâbe kapısı örtülerinden tılsımlı gömleklere, hat levhalarından Osmanlı dönemine ait çeşitli eşyalara uzanan özel bir seçki yer alıyor. Duvarları dolduran hat eserleri, işlemeli örtüler, miğferler ve kılıçlar ziyaretçiyi İslam sanatının farklı dönemleri arasında gezdiriyor.

Burası eserlerin yan yana sıralandığı klasik bir sergi salonundan çok, manevi ve tarihî atmosferi birlikte kurmayı amaçlayan bir mekân. Emlak Yönetim de merkezi, kadim ilim geleneğinden hareketle ziyaretçilere huzur ve sükûnet sunan bir buluşma noktası olarak tanımlıyor.

Ustalar yalnızca satmıyor, burada üretiyor

Millet bahçesinin dikkat çeken bölümlerinden biri de Usta Eller Çarşısı. Keçeden telkâriye, sedef oymadan bakır işlemeciliğine, çiniden cama kadar geleneksel zanaatların farklı örnekleri burada bir arada bulunuyor. Ancak burayı sıradan bir hediyelik eşya çarşısından ayıran önemli bir taraf var: Dükkânlar aynı zamanda ustaların çalışma alanı.

Telkari işleme takılar.
Telkari işleme takılar.

Ziyaretçiler hazır ürünleri görmekle kalmıyor; malzemenin ustanın elinde nasıl şekillendiğine, sabır isteyen üretim süreçlerine ve bir zanaatın arkasındaki emeğe de yakından şahit oluyor. Böylece çarşı hem pazaryeri hem imalathane hem de geleneksel sanatların yeni nesillere aktarıldığı canlı bir öğrenme alanı işlevi görüyor.

Kütüphane de var sergi salonu da

Alanın kuzey ve güney yerleşkelerinde kurulan iki külliye binasının içerisinde sergi salonları, atölyeler, lokantalar, çarşılar ve toplam dört kütüphane yer alıyor. Bu sosyal alanlar 72 bin 128 metrekarelik kapalı bölümde toplandı.

Gezdiğimiz kütüphane ise büyük pencereleri, yüksek tavanı ve ferah çalışma düzeniyle millet bahçesinin kalabalığından ayrılan sakin bir bölümdü. Rafların arasında sınavına hazırlanan öğrencilerden uzmanlık çalışan doktorlara kadar farklı yaş ve meslek gruplarından ziyaretçiler vardı.

Kütüphanelerin yalnızca kitap ödünç alınan mekânlar olarak değil; çalışma, araştırma ve farklı buluşmalar için kullanılan sosyal merkezler hâline gelmesi hedefleniyor. Millet bahçesindeki kütüphane, üniversite öğrencileriyle mesleki buluşmalara da ev sahipliği yapıyor.

Bir parktan daha fazlası

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin en belirgin tarafı, birbirinden bağımsız görünen pek çok faaliyeti aynı alan içinde bir araya getirmesi.

Bir tarafta yürüyüş yapanlar ve spor alanlarını kullananlar, diğer tarafta sergi gezenler, ustaların üretimini izleyenler ve kütüphanede çalışanlar var. Fuar alanları, konserler, etkinlikler, geleneksel sanatlar ve yeme içme noktalarıyla burası birkaç saat dolaşıp çıkılacak bir parktan ziyade, ailelerin ve arkadaş gruplarının bütün bir gününü geçirebileceği bir şehir buluşma noktası olarak kurgulanmış.

Günün sonunu Yayuk Yöresel'de geçirdik

Böylesine büyük bir alanı gezdikten sonra geriye önemli bir soru kalıyor: Ne yiyip ne içeceğiz? Millet bahçesinde dünya mutfağından geleneksel lezzetlere kadar farklı seçenekler bulunuyor. Bizim durağımız ise Yayuk Yöresel oldu. Trabzon Of’tan getirilen doğal ürünlerle hazırlanan kuymağı denedik. Yanına Hamsiköy sütlacı ve aronya suyu söyledik. Siz de gününüzü burada

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Başlıklar :Yayuk YöreselAtatürk Havalimanı Millet BahçesiMillet Bahçesi
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