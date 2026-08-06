Bahçelievler’de çöken binanın yanındaki riskli yapı da yıkılıyor
Bahçelievler'de kendiliğinden çöken binanın yanında hasar gören riskli yapının kontrollü yıkımına başlandı. Bölge geniş güvenlik önlemleri altında tamamen trafiğe kapatıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, binanın bir gün önce gelen ihbar üzerine tedbir amacıyla boşaltıldığını belirterek, olası bir facianın önüne geçildiğini söyledi.
Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta önceki gün kendiliğinden çöken 4 katlı binanın ardından gözler yanındaki hasarlı yapıya çevrildi. Çökme sırasında zarar gören ve risk taşıdığı belirlenen bina için yıkım kararı alınırken, ekipler kontrollü yıkım çalışmalarına başladı.
Polis, AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve zabıta ekiplerinin hazır bulunduğu bölgede sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İş makineleriyle sürdürülen yıkım sırasında oluşabilecek tozu önlemek amacıyla enkaza sürekli su püskürtüldü.
TAHLİYE KARARI FACİAYI ÖNLEDİ
Olay yerinde incelemelerde bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, binanın çökmesinden önce gelen ihbar üzerine belediye ekiplerinin harekete geçtiğini belirtti. Bahadır, "Kolonlardan ses geldiği yönünde ihbar alınmasının ardından zabıta, imar ve kentsel dönüşüm ekiplerimiz gece saatlerine kadar çalıştı. Binayı saat 03.00 sıralarında tamamen boşalttık. Vatandaşlarımızın bir kısmını otellere yerleştirdik. Bina ise ertesi gün akşam saatlerinde boş durumdayken çöktü." dedi.
‘CAN KAYBI YAŞANMAMASI EN BÜYÜK TESELLİ’
UYARILAR ÜZERİNE İNCELENDİ
Öte yandan, 1988 yılında yapılan, 22 daire ve 3 dükkan bulunan binanın dün kolonlarından ses geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine belediye ekiplerince incelendiği ve tedbir amacıyla tahliye edildiği, bina sakinlerinin misafirhanelerde ağırlandığı öğrenildi.
RİSKLİ BİNA GECE YIKILMAYA BAŞLANDI
Kontrollü yıkım sürerken çevredeki bazı binalarda yaşayan vatandaşlar da tedbir amacıyla tahliye edildi. Yetkililer, çalışmalar tamamlanıncaya kadar bölgede güvenlik önlemlerinin devam edeceğini bildirdi.
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