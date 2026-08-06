Anasayfa
Gündem
Bahçelievler’de çöken binanın yanındaki riskli yapı da yıkılıyor
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
https://img.piri.net/piri/upload/3/2026/8/6/008187ff-bahcelievlerde-coken-binanin-yanindaki-riskli-yapi-da-yikiliyor.webp
10:08, 06/08/2026, Perşembe

Bahçelievler’de çöken binanın yanındaki riskli yapı da yıkılıyor

Bahçelievler'de kendiliğinden çöken binanın yanında hasar gören riskli yapının kontrollü yıkımına başlandı. Bölge geniş güvenlik önlemleri altında tamamen trafiğe kapatıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, binanın bir gün önce gelen ihbar üzerine tedbir amacıyla boşaltıldığını belirterek, olası bir facianın önüne geçildiğini söyledi.

Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta önceki gün kendiliğinden çöken 4 katlı binanın ardından gözler yanındaki hasarlı yapıya çevrildi. Çökme sırasında zarar gören ve risk taşıdığı belirlenen bina için yıkım kararı alınırken, ekipler kontrollü yıkım çalışmalarına başladı.

Polis, AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve zabıta ekiplerinin hazır bulunduğu bölgede sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İş makineleriyle sürdürülen yıkım sırasında oluşabilecek tozu önlemek amacıyla enkaza sürekli su püskürtüldü.

TAHLİYE KARARI FACİAYI ÖNLEDİ

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, binanın çökmesinden önce gelen ihbar üzerine belediye ekiplerinin harekete geçtiğini belirtti. Bahadır, "Kolonlardan ses geldiği yönünde ihbar alınmasının ardından zabıta, imar ve kentsel dönüşüm ekiplerimiz gece saatlerine kadar çalıştı. Binayı saat 03.00 sıralarında tamamen boşalttık. Vatandaşlarımızın bir kısmını otellere yerleştirdik. Bina ise ertesi gün akşam saatlerinde boş durumdayken çöktü." dedi.

‘CAN KAYBI YAŞANMAMASI EN BÜYÜK TESELLİ’

Çökmenin ardından AFAD, itfaiye ve belediye ekiplerinin arama kurtarma çalışması yürüttüğünü aktaran Bahadır, köpeklerle ve dinleme cihazlarıyla yapılan incelemelerde enkaz altında kimsenin bulunmadığını söyledi. Can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirten Bahadır,
"Komşularımızın eşyaları, anıları enkaz altında kaldı. Buna üzülüyoruz ancak en önemlisi hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesi. Tüm ekiplerimiz ilk andan itibaren sahadaydı."
 ifadelerini kullandı.

UYARILAR ÜZERİNE İNCELENDİ

Öte yandan, 1988 yılında yapılan, 22 daire ve 3 dükkan bulunan binanın dün kolonlarından ses geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine belediye ekiplerince incelendiği ve tedbir amacıyla tahliye edildiği, bina sakinlerinin misafirhanelerde ağırlandığı öğrenildi.

RİSKLİ BİNA GECE YIKILMAYA BAŞLANDI

Başkan Bahadır, çöken binanın yanındaki yapıda da kolon çatlakları tespit edildiğini belirterek ikinci bir risk oluşmaması için kontrollü yıkım kararı alındığını söyledi.
"Gece de olsa çalışmaları başlatacağız. Çünkü bu bina her an çökebilir ve çevredeki yapılara zarar verebilir."
 diyen Bahadır'ın açıklamasının ardından ekipler iş makineleriyle riskli binanın yıkımına başladı.

Kontrollü yıkım sürerken çevredeki bazı binalarda yaşayan vatandaşlar da tedbir amacıyla tahliye edildi. Yetkililer, çalışmalar tamamlanıncaya kadar bölgede güvenlik önlemlerinin devam edeceğini bildirdi.

Başlıklar :BahçelievlerYenibosnaHakan Bahadır
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026