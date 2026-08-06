Boğulmak üzereydi: Kuaför çalışanının Heimlich müdahalesi hayat kurtardı
Ankara'da boğazına cisim kaçan kadın, nefes almakta zorlanınca çevresindekilerden yardım istedi. O anlarda durumu fark eden kuaför çalışanı, Heimlich manevrasıyla kadının hayatını kurtardı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan olay, doğru ilk yardım müdahalesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Battalgazi Mahallesi'nde bir kuaförün önünde boğazına cisim kaçan kadın, nefes almakta güçlük çekerek çevresindekilerden yardım istedi. Kadının boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden kuaför çalışanı, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahalenin ardından kadının boğazındaki cisim çıkarıldı ve yeniden rahat nefes almaya başladı.
HAYAT KURTARAN MÜDAHALE KAMERADA
Yaşadığı panikle kuaförün koltuğuna oturarak sakinleşmeye çalışan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, Heimlich manevrasıyla hayat kurtaran müdahale iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüler, doğru ve zamanında yapılan ilk yardımın hayati önemini bir kez daha ortaya koydu.
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